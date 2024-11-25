Кожна бригада матиме власний пдрозділ рекрутингу: деталі від Генштабу

Головнокомандувач Збройних Сил України доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило онлайн-рекрутинг в "Резерв+". За два тижні у системі зареєстровано понад 5 тисяч заявок від українців.

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