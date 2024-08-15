Кожна десята дитина з'являється на світ передчасно: як в Україні виходжують “поспішайок” і як у цьому допомагає Huggies

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2020 році 13,4 мільйона немовлят у світі народилися передчасно, тобто до 37 тижня вагітності. Це більше ніж 1 з 10 дітей.

Цьогоріч же серед числа таких діток опинилася й донька Наталії. Дівчинка з'явилася на світ завчасно з вагою, що становила менше, ніж 2 кілограми, та потребувала транспортування до іншого медичного закладу.

З якими проблемами зіштовхуються “поспішайки” та як бренд Huggies допомагає турбуватися про них, розповідаємо далі.

Дівчинка-“поспішайка”

Друга вагітність Наталії проходила набагато важче, ніж перша. Було багато хвилювань, а лікарі попереджали, що можуть виникнути ускладнення.

Пані Наталія зі своєю донькою-"поспішайкою" в кювезі BabyPod2

“Під час вагітності я перенесла додатковий стрес через втрату мами. Крім того, моїй 12-річній дочці потрібна була операція в Києві – у неї вроджена вада серця. Усі ці хвилювання далися взнаки. 15 травня на 36 тижні я народила дівчинку з вагою всього 1700 грамів”, – розповідає жінка.

Крім передчасної появи на світ, донька Наталії мала вроджену пневмонію і ваду розвитку – розщелину верхньої губи. Дитину перевели у відділення інтенсивної терапії, а мати довго не могла повірити й змиритися з тим, що її немовля хворе й існує загроза для життя і здоров’я дівчинки.

На другу добу життя новонароджену транспортували виїзною неонатальною бригадою в обласну дитячу лікарню Івано-Франківська. Через стан жінки після пологів вона була змушена залишатися в пологовому відділенні й лише кілька днів змогла потрапити до своєї донечки.

“Коли я побачила свою дитину в умовах реанімації, я розплакалася. Було страшно торкнутися до неї руками, адже я ніколи не уявляла, що дитина може бути такою маленькою і тендітною, з крихітними ручками й ніжками. Але медичний персонал підтримав мене, я зібралася з силами й сказала собі й донечці, що ми сильні, бо ми разом. Ми обов’язково одужаємо, підростемо, прооперуємо ваду губи й все буде добре”, – пригадує Наталія.

Її крихітній донечці потрібно було також зробити МРТ в іншій лікарні й для цього використали транспортний кювез, придбаний Huggies у партнерстві з благодійним фондом “Амор Юкрейн Хелс Організейшн”.

“Мені було трохи страшно відпускати дитину саму, не на руках. Але лікарі пояснили мені, що саме в кювезі вона в безпеці і що їй там тепло та затишно. Дитина на той час дихала через масочку, тому до кювеза був приєднаний шланг, через який надходив кисень з балона”, – додає Наталія.

Зараз у неї та доньки все гаразд. Вони перебувають у відділенні cпільного перебування. Дівчинці вже краще, а мама має змогу більше піклуватися про неї.

Як Huggies допомагає маленьким “поспішайкам”

У 2023 році в Україні народилося 187 тисяч дітей. За даними Електронної системи охорони здоров’я, серед них, за 11 місяців 2023 року, передчасно з'явилися на світ майже 8200 малюків – 5,5% від усіх новонароджених.

Це доволі значний відсоток, тож нині, як ніколи, важливо мати необхідне обладнання для найкращого піклування про передчасно народжених малюків і в лікарнях, і дорогою до них.

Закуплене обладнання допомагатиме піклуватися про понад 1500 малюків щорічно

Саме тому Huggies у партнерстві з благодійним фондом “Амор Юкрейн Хелс Організейшн” профінансував закупівлю семи сучасних кювезів BabyPod2 з новітніми апаратами для штучної вентиляції легень. Ці передові евакуаційні системи є універсальними, тобто їх можна використовувати не тільки в дорозі, а і як стаціонарний кювез.

Вже зараз це обладнання вартістю 9 мільйонів гривень допомагає лікарям і породіллям у реанімаційних відділеннях Миколаївської, Черкаської, Івано-Франківської обласних дитячих лікарень, Обласного перинатального центру у Запоріжжі, Уманської центральної районної лікарні, Вознесенської багатопрофільної лікарні та Хмельницького перинатального центру, підвищуючи шанси на життя малюків.

За словами Наталії Мартьянової, завідувачки неонатального центру Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, госпіталізація й належне перевезення передчасно народжених діток – просто життєва необхідність.

“З 24 лютого 2022 року наша неонатальна бригада транспортувала до відділення інтенсивної терапії 336 новонароджених, котрі потребували штучної вентиляції легень. Можливість використання під час транспортування передового транспортного інкубатора BabyPod2 із синхронізованим апаратом ШВЛ дозволяє своєчасно стабілізувати стан таких дітей та підвищує шанси на порятунок їх життів”, – пояснює лікарка.

Загалом Huggies ще з 2015 року покращує та надає важливе піклування для передчасно народжених малюків у межах своєї соціальної програми “Народжені для обіймів”. Її мета – популяризувати метод Кенгуру, який має цілюще значення для “поспішайок”, попри просту суть: один з батьків зручно розташовує на грудях маля, без одягу, лише в підгузку, та прикладає до тіла, у результаті чого контакт шкіра-до-шкіри значно покращує виходжування недоношених малюків.

Крім того, тільки за останній рік 1800 батьків передчасно народжених дітей отримали від волонтерів бренду Huggies допомогу у вигляді спеціальних підгузків для новонароджених з малою вагою, а також необхідну інформацію про догляд за “поспішайками” за методом Кенгуру.

Тепер же постійна потреба у безпечному перевезенні передчасно народжених малюків до лікарень стимулювала компанію розширити програму та придбати 7 кювезів BabyPod2.

“Життя кожної дитини – безцінне. Евакуаційні системи дозволятимуть не тільки безпечно та комфортно перевозити передчасно народжених малюків, а й надавати їм повний комплекс реанімаційних заходів під час транспортування. Ми сподіваємося, що 7 кювезів BabyPod2 допомагатимуть малюкам та лікарям у їхній боротьбі за життя”, – акцентує Олександр Гарбаренко, генеральний директор компанії Kimberly-Clark в Україні та Центральній Європі, яка є виробником бренду Huggies.

Малеча - «поспішайка» в кювезі BabyPod2

Водночас Олег Ситник, директор фонду “Амор Юкрейн Хелс Організейшн”, у партнерстві з якими придбали обладнання, додає, що крім усіх технологічних переваг, ці кювези в поєднанні з транспортним ШВЛ є легкими у використанні та не потребують інтенсивного навчання для медичного персоналу.

Різні режими вентиляції наданих апаратів ШВЛ забезпечують чудову адаптацію до будь-яких вимогливих клінічних сценаріїв. Тож за прогнозами спеціалістів, це обладнання допомагатиме надавати найкраще піклування для понад 1500 маленьких пацієнтів щорічно.