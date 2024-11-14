"Кожна деталь дихає історією України": "Укрпошта" випустить нові марки до Дня Гідності та Свободи

Ця марка стане доповненням до вже раніше представленої колекції.

Укрпошта представить нові марки до Дня Гідності та Свободи. Офіційний запуск відбудеться 21 листопада в "дуже особливому місті".

Про це на своїй у Telegram-сторінці повідомив гендиректор АТ Укрпошта Ігор Смілянський.

"Скоро буде майже 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення і кожен з цих днів був днем гідності та свободи, коли Україна виборює свою незалежність. Звісно, що ця боротьба почалась раніше і саме тому, 21 листопада ми з Вами будемо відзначати День Гідності та Свободи", – повідомив Смілянський.

Марка про ті події, які змінили нас та нашу країну, наш курс на майбутнє. Це Помаранчева революція у 2004-му та Революція Гідності у 2013-му. Про наше прагнення до свободи, незалежності та територіальної цілісності, що залишаються незмінними цінностями, за які ми боремося і зараз. Іншого вибору для нас просто немає.

Укрпошта випустить нову марку / Фото: Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

До роботи над марками залучили дизайнера Володимира Тарана, що створив вражаючу композицію, яка поєднує тризуб, головний символ державності, та 8 історичних печаток українських установ і військових органів 1918–1921 років.

Нагадаємо, в Україні від 1 жовтня зросла вартість послуг поштових операторів – і Укрпошти, і Нової пошти.

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