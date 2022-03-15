Кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по Україні, є відповіддю на давнє питання про НАТО - Зеленський

Кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по Україні, є відповіддю на давнє питання про НАТО - Зеленський

Якби двері НАТО були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити.

Кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 15 березня у відеозверненні.

"Ми воюємо за життя. Ми виборюємо життя у ракет, авіабомб, артилерії, танків, мінометів. І всього іншого, що російські війська використовують, щоб знищити нас. Усього іншого, чим Росія руйнує зараз і себе. Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення Росії" - заявив Зеленський.

"Кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по нашій державі, є відповіддю на давнє питання про НАТО. Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити", - підсумував президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, до якої 15 березня доєднався у відеоформаті, заявив, що в Україні почули, що до складу країн-членів НАТО їй не увійти.

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