"Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей": Зеленський привітав українок з Днем матері

"Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей": Зеленський привітав українок з Днем матері

У неділю, 8 травня, в Україні вшановують материнство - святкують День матері.

Президент України Володимир Зеленський привітав всіх мам з Днем матері. Цьгорічне свято він назвав "особливим".

Привітання глави держави з'явилося на його сторінці у Telegram.

"Це особливий День матері. Обпалений війною, але з гарячим серцем, великою внутрішньою силою, вірою та героїзмом українських мам. Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей, заради України. Шана і вдячність вам", - йдеться у його дописі.

Крім того, президент показавв фото українських жінок та їхніх дітей на вокзалах, у бомбосховщах, під час евакуації. На світлинах мами, які вимушені піклуватися за своїми дітьми в умовах війни.

Нагадаємо, День матері - міжнародне свято, яке покликане шанувати материнство, зв'язки матері та її дітей, а також показує особливий вплив матерів у суспільстві. В Україні святкування цієї особливої події припадає на другу неділю травня, а тому кожного року це різна дата. День матері 2022 року - 8 травня. Саме тоді День матері святкують в більшості країн світу.

Читайте також: