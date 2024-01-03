"Кожне слово – долі людей": Гончаренко подав оновлений законопроєкт про мобілізацію – що пропонує

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua Олексій Гончаренко пояснив, чому урядовий законопроєкт про мобілізацію має бути допрацьований.

Народний депутат Олексій Гончаренко подав оновлений законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради.

Картку законопроєкту було опубліковано на сайті Верховної Ради.

У документі він пропонує зокрема, змінити терміни демобілізації і звільнення строковиків, а також звертає увагу на інші питання.

Головне із законопроєкту Гончаренка

демобілізація через 18 місяців (уряд пропонує 36 місяців);

звільнення строковиків через місяць після набуття законом чинності замість семи місяців;

відстрочка від мобілізації 12 місяців (уряд пропонує пів року);

відстрочка від мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи, а не тільки першої та другої;

відстрочка для здобувачів освіти, які навчаються й отримують рівень вищий за вже отриманий (якщо, наприклад, людина навчається на магістратурі, а до цього здобули ступінь бакалавра).

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua Олексій Гончаренко пояснив, чому урядовий законопроєкт про мобілізацію має бути допрацьований.

За словами нардепа, цей законопроєкт є надзвичайно чутливим для суспільства.

"Там кожна строка, кожне слово – це долі людей. І тому потрібно максимально опрацювати цей законопроєкт. У тому вигляді, в якому його подав уряд, документ не може бути ухваленим", – зазначає Гончаренко.

Також він висловив здивування, що законопроєкт про мобілізацію подав саме уряд, а не президент, адже це конституційні повноваження саме глави держави.

Найважливіша правка

Найважливішою правкою він назвав зменшення терміну служби (18 місяців замість 36 місяців).

"Я подавав цей законопроєкт ще рік тому, і тоді добивався, щоб визначили термін служби. Довгий час казали, що це взагалі неможливо. Нарешті уряд визнав, що це можливо і потрібно, але запропонував 36 місяців. На мою думку, це є забагато. Визначення терміну служби у 18 місяців для мене є головною частиною законопроєкту", – сказав депутат.

Мобілізація силовиків

Гончаренко прокоментував ініціативу щодо мобілізації силовиків, ветеранів МВС, яку висловлювали у Мережі.

"Так, це позитивна (пропозиція. – Ред.) і я залишив її в альтернативному законопроєкті. Це правильний підхід", – каже депутат.

Чи будуть мобілізовувати людей з інвалідністю

Гончаренко вважає, що до війська не варто мобілізовувати чоловіків з 1,2,3 групами інвалідності.

"Уряд у своєму законопроєкті подав лише 1,2 групи. В своєму законопроєкті я пропоную дати право на звільнення людям з інвалідністю 3 групи і залишити відстрочку людям з інвалідністю 3 групи", – пояснив народний обранець

Також він наголошує на необхідності демобілізації військових, які отримали іналідність уже під час служби.

Звільнення строковиків

Гончаренко наголосив на необхідності якнайшвидшого звільнення зі служби солдатів-строковиків.

"Ще у листопаді була публічна позиція Ставки Верховного головнокомандувача щодо можливості звільнення строковиків. Залужний на своїй пресконференції сказав, що війську більше не потрібні строковики. Тому я не розумію, чому в урядовому законопроєкті закладається аж 7 місяців на їхнє звільнення, якщо це можна зробити протягом одного місяця, що я і пропоную", – говорить депутат.

Виїзд за кордон

Гончаренко пояснив, що у його законопроєкті не йдеться про дозвіл чи заборону на виїзд закордон окремим категоріям (наприклад, багатодітним батькам, або чоловікам з інвалідністю 3 групи), адже це питання регулює Кабмін своїми постановами.

Соціально несправедлива мобілізація

Олексій Гончаренко також прокоментував ініціативу, про яку писали у Мережі, зробити новим критерієм для бронювання велику сплату податків до бюджету.

"Не може бути історії, що люди просто відкупляються (від мобілізації. – Ред.). Ми розуміємо, що інколи на жаль такі випадки трапляються через корупційні механізми. Але це неправильний підхід. Не може бути різних прав та обов'язків громадян у залежності від їхнього фінансового стану", – каже депутат.

Нагадаємо, зʼявився текст урядового законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

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