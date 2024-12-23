«Кожне врятоване життя — це майбутнє України»: Алла Ландар про допомогу прифронтовим лікарням

З перших днів повномасштабного вторгнення благодійний фонд «Велич життя», заснований Аллою Ландар у 2022 році, працює для підтримки військових, медиків і цивільного населення. Організація, яка починала з забезпечення базових потреб, таких як їжа та медикаменти, сьогодні реалізує масштабні проєкти із забезпечення лікарень критично важливим обладнанням.

Мотивація, яка рухає вперед

Алла Ландар зазначає, що допомога в умовах війни — це боротьба не лише за життя, але й із власними емоціями.

«Кожного разу, коли ми бачимо поранених чи дізнаємося про загиблих хлопців, це сповнює нас болем і люттю. Ми працюємо, щоб наші матері не втрачали своїх дітей через брак турнікетів чи медичного обладнання. Це те, що змушує нас працювати ще більше», — говорить вона.

Один із таких випадків назавжди залишився в пам’яті Алли. У прифронтовій лікарні помер 24-річний хлопець із, здавалося б, несмертельним пораненням. Він тримав у руках телефон і просив передати мамі, що з ним усе гаразд. Через кілька хвилин його серце зупинилося.

«Ми не можемо допустити, щоб подібне повторювалося через відсутність ресурсів. Це змушує нас працювати до знемоги», — ділиться засновниця фонду.

Критична допомога для прифронтових лікарень

Одним із ключових напрямків роботи фонду є забезпечення лікарень на Донеччині сучасним медичним обладнанням:

Апарати МРТ, КТ, УЗД.

Хірургічне обладнання та мобільні шпиталі.

Генератори та освітлювальні вежі, які дозволяють працювати навіть за відсутності електроенергії.

«У 2023 році ми встановили апарат для діагностики стану судин, єдиний на Донеччині. Він дозволяє рятувати кінцівки нашим військовим. Ми зібрали 1,4 мільйона гривень на його закупівлю за 10 днів», — розповідає Алла Ландар.

Реанімобілі для порятунку життів

Фонд передав десятки карет швидкої допомоги до прифронтових міст, таких як Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк. «Це не просто транспорт, а мобільні шпиталі, які дозволяють надавати екстрену допомогу просто в дорозі», — наголошує Алла.

Досягнення за два роки роботи

За час своєї діяльності фонд «Велич життя»:

Передав десятки одиниць сучасного медичного обладнання.

Забезпечив лікарні та військових десятками карет швидкої допомоги.

Доставив тисячі гуманітарних наборів для цивільних у прифронтових містах.

Закупив теплові вежі, турнікети, генератори та інше критично важливе обладнання.

Погляд у майбутнє

«Ми боремося за кожне життя. Це не лише про одну врятовану людину, а про майбутнє України, де матері не будуть прощатися зі своїми дітьми», — підсумовує Алла Ландар.

Благодійний фонд «Велич життя» — це про віру, незламну дію та перемогу. І кожен із нас може долучитися до цієї великої місії.