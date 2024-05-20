Кожне життя важливе: на Хмельниччині поліцейські врятували трьох кошенят (фото)

Одне кошеня поліцейський забрав додому, а двох інших зоозахисники прилаштували у нові сім'ї.

У Нетішині на Хмельниччині поліцейські врятували трьох кошенят, яких господарі викинули у лісі.

Про це пише поліція Хмельницької області.

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Правоохоронці Максим Мелих та Богдан Гемба під час патрулювання лісового масиву в м. Нетішин почули з хащів пронизливий писк. Зайшовши углиб лісу, поліцейські побачили трьох маленьких кошенят, залишених напризволяще.

Поліцейські одразу зв’язалися з місцевими зоозахисниками, які погодились прийняти кошенят. Та по дорозі Максим Мелих вирішив залишити одного з них собі – щоб вдома була компанія його дорослому котові Тайсону.

"Обурює людська жорстокість. Власник спеціально залишив тварин у тій частині лісу, де рідко бувають навіть місцеві. Поки везли котиків до волонтерів, вирішив одного залишити собі. Дуже радий, що вдома зі зміни мене чекатиме новий член сім'ї", – розповідає Максим Мелих.

Поліцейський і врятовані кошенята / Фото: Національна поліція Хмельницької області

Наразі двом іншим кошенятам волонтери теж знайшли нових господарів.

Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці врятували чоловіка, голову якого притиснуло автівкою.

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