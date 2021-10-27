"Кожні дії мають свої наслідки": у поліції розповіли деталі про винуватця смертельної ДТП у Харкові

"Кожні дії мають свої наслідки": у поліції розповіли деталі про винуватця смертельної ДТП у Харкові

16-річний хлопець раніше порушував закон.

На 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну аварію на проспекті Гагаріна у Харкові, раніше вже складали адмінпротоколи через водіння без прав та перевищення швидкості.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на сторінці у Facebook.

За його інформацією, на водія вже складалися матеріали про адміністративні правопорушення — керування без посвідчення водія (ч. 2 ст. 126 КУпАП) та перевищення встановлених обмежень швидкості руху (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

“Водія Infiniti затримали. Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення. Кожні дії мають свої наслідки. І за будь-які свої дії завжди потрібно нести відповідальність. Інша сторона - безвідповідальність і бездумність батьків і близьких. Тих, хто своїм потаканням або байдужістю призводять до таких наслідків…І це системна безвідповідальність. Стосовно вищевказаної особи вже складались матеріали про адміністративні правопорушення відповідальність за які передбачені ч.2 ст.126 КУпАП (керування без посвідчення водія) та ч.1 ст. 122 КУпАП Зазначені правопорушення водій скоїв, керуючи іншим автомобілем”, - написав Білошицький.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася серйозна ДТП на перехресті вулиці Одеської та проспекту Героїв Сталінграда. Там водій легковика на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто.

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці, троє пасажирів Іnfiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доправені до лікарні.

Відповідно до санкції статті 16-річному водію загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

Читайте також:

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула і троє поранених | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання