"Кожного дня в місті знаходять тіла загиблих або закатованих": мер звільненого Тростянця про наслідки окупації

"Кожного дня в місті знаходять тіла загиблих або закатованих": мер звільненого Тростянця про наслідки окупації

За словами міського голови Тростянця, 90% міста – без опалення, світла, води та зв’язку.

ЗСУ звільнили місто Тростянець Сумської області від окупантів. Воно зруйноване, відсутнє тепло, водо та електропостачання.

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Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова .

"Холодноярцям" (ред. - 93 бригада ЗСУ) вдалося вибити з міста "еліту" російських сухопутних військ – підрозділи Кантемирівської танкової дивізії, які утікали, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси. Після окупації та боїв у самому Тростянці не залишилося живого місця. 90% міста – без опалення, світла, води та зв’язку. Кожного дня в місті знаходять тіла загиблих або закатованих. І досі невідома кількість городян, яких викрали або ж примусово вивезли до росії", - розповідає Юрій Бова.

За його словами, близько 10 тисяч містян уже виїхали, а ще стільки ж залишаються на місці. Їм необхідна їжа та ліки, оскільки протягом 30 днів їхні запаси скінчилися, а деякі родини навіть голодували.

"Далі ми потребуємо плівки, скла, будівельних матеріалів, щоб відновити об’єкти інфраструктури, школи. Комп’ютерної техніки в нас узагалі немає. З позитивного - окупанти, тікаючи, лишили багато техніки, що тепер гатить по ним", - сказав міський голова.

Нагадаємо, що місто Тростянець Сумської області кілька днів тому звільнили від окупантів. Воно розтрощене, а правоохоронці знаходять тіла вбитих мирних жителів.