Кожного окупанта, який чинив звірства в Бучі, шукатимуть за допомогою технології з розпізнавання облич

Вже станом на сьогодні ідентифікували багатьох загарбників: знайшли навіть, де вони служать і живуть.

Технології з розпізнавання обличчя та штучний інтелект дозволяють знайти російських окупантів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами такі технології дозволяють знайти кожного, хто хоча б раз потрапив в об’єкт камер відеонагляду. Крім того, російські окупанти дуже полюбляли робити фото. На багатьох з них зображено, зокрема, й командирів. Сьогодні ці знімки вільно "гуляють" Мережею.

"Насправді вже знайдено багато вбивць, які тероризували цивільних людей у Бучі та Ірпені. За короткий час ми встановимо всю інформацію про цих людей: їхні профілі в соцмережах, де й з ким вони служать і живуть. На сьогодні технології дають змогу знайти кожного, хто хоча б один раз потрапив в об'єктив. А враховуючи те, як вони люблять викладати фото в інтернеті та кількість камер у містах і домівках, то це питання дуже швидко вирішимо", — розповів Федоров.

Нагадаємо, українська розвідка опублікувала поіменний список російських окупантів, які причетні до масових вбивств у Бучі Київської області. Крім того, до Служби безпеки України дійшли секретні карти та списки російських окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині.

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