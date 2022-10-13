Кожному третьому українцю не вистачає грошей до зарплати, а на продукти йде до 60% бюджету

Багато українців витрачають на продукти до 60% свого бюджету, а грошей до зарплати не вистачає.

Під час повномасштабної війни в Україні стан добробуту українців відчутно знизився. Згідно з опитуванням, кожному третьому громадянину не вистачає грошей до зарплати.

Про це повідомляє grc.ua.

З "раптовою бідністю" через втрату роботи та скорочення заробітних плат стикнулися навіть представники середнього класу.

Кожен четвертий українець наразі витрачає на продукти харчування до 60% свого бюджету. 15% українців зазначили, що на їжу йде понад 60% щомісячного бюджету.

Про те, що грошей регулярно не вистачає до зарплати, говорять 36% опитаних українців. Ще 30% громадян зазначили, що їм час від часу не вистачає щомісячного доходу до наступної зарплати.

Крім того, українці визначили дві основні категорії, на які витрачається їх зарплата. Це продукти харчування та комунальні платежі. У багатьох після цих витрат не вистачає грошей на інше.

Нагадаємо, в Україні останні тижні рекордно зросла ціна на яйця. Ще в липні десяток можна було купити за 23 гривні, зараз же доведеться витратити до 70 гривень. Експерт пояснив причину такого злету ціни.

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