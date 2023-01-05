Кози і голодні буряти: біля Маріуполя у місцевих жителів зникло стадо тварин через окупантів

У селі Юр’ївка Маріупольського району, саме там де базуються буряти, зникло стадо кіз в місцевих мешканців.

Про це у соціальних мережах повідомив радника міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко..

«Раптом. Здавалось до чого тут буряти? Але, ні. В цьому випадку просто прямий ланцюг. Були кози та голодні буряти. Немає кіз, проте є ситі буряти. Сміх та гріх….Шкода власника кіз, мешканця Євгена, який чекає дива за телефоном +79497114943. Маріупольці в окупації, передайте йому, що кіз вже немає», - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі окупанти "ремонтують" будинки брезентом.

А російський окупант з Бурятії під час розмови в одній із соціальних мереж розповів, як вони знищували Маріуполь. Росіяни обстрілювали житлові будинки, бо їм всюди ввижалися українські захисники.

До того ж у Маріуполі окупанти знесли будівлі у Лівобережному районі. Серед них – два садочки, школа та дитячий реабілітаційний центр. Тепер тут будуватимуть житло для російських військових.

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