Кози і голодні буряти: біля Маріуполя у місцевих жителів зникло стадо тварин через окупантів

Росіяни продовжують знищувати все довкола.
У селі Юр’ївка Маріупольського району, саме там де базуються буряти, зникло стадо кіз в місцевих мешканців.
Про це у соціальних мережах повідомив радника міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко..
«Раптом. Здавалось до чого тут буряти? Але, ні. В цьому випадку просто прямий ланцюг. Були кози та голодні буряти. Немає кіз, проте є ситі буряти. Сміх та гріх….Шкода власника кіз, мешканця Євгена, який чекає дива за телефоном +79497114943. Маріупольці в окупації, передайте йому, що кіз вже немає», - йдеться у повідомленні.
Ситуація у Маріуполі
У Маріуполі окупанти "ремонтують" будинки брезентом.
А російський окупант з Бурятії під час розмови в одній із соціальних мереж розповів, як вони знищували Маріуполь. Росіяни обстрілювали житлові будинки, бо їм всюди ввижалися українські захисники.
До того ж у Маріуполі окупанти знесли будівлі у Лівобережному районі. Серед них – два садочки, школа та дитячий реабілітаційний центр. Тепер тут будуватимуть житло для російських військових.
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