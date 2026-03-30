"Кожна домогосподарка може бути гендиректором Rheinmetall": Зеленський різко відповів на критику українських дронів

Президент України Володимир Зеленський жорстко відповів гендиректору Rheinmetall Арміну Паппергеру щодо українських дронів. Він наголосив: що українці — ексклюзивні в цьому контексті.

Про це президент України сказав під час спілкування з журналістами.

Зеленський зазначив, що заява гендиректора Rheinmetall звучить дивно.

«Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути ген-директором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс», — зазначив президент.

Він переконаний, що сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом.

«І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, і на землі, і в небі, і ви знаєте, і на морі. І я впевнений, що наш ОПК займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу», — говорить український лідер.

Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід.

Заява Паппергера та реакція України — що відомо

Як ми писали, очільник Rheinmetall AG Арміна Паппергер пролунала в інтерв’ю американському журналісту Саймону Шустеру для The Atlantic. У розмові з журналістом Саймоном Шустером він поставив під сумнів інноваційність українських дронів, які активно застосовуються на фронті. «Це просто гра в „Лего“. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: 'Вау! ' — і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — зазначив Паппергер.

В Україні різко відповіли на такі висловлювання. «Компанія „Райнметалл“ стверджує, що наші „LEGOдрони“ виготовляють „домогосподарки“ у своїх кухнях. Гаразд. А тим часом наші „LEGOдрони“ вже знищили понад 11 тисяч російських танків», — написав радник президента зі стратегічних питан Олександр Камишін.