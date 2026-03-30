"Кожна домогосподарка може бути гендиректором Rheinmetall": Зеленський різко відповів на критику українських дронів
Зеленський різко відерагував на заяву Паппергера, який розкритикував українські дрони.
Президент України Володимир Зеленський жорстко відповів гендиректору Rheinmetall Арміну Паппергеру щодо українських дронів. Він наголосив: що українці — ексклюзивні в цьому контексті.
Про це президент України сказав під час спілкування з журналістами.
Зеленський зазначив, що заява гендиректора Rheinmetall звучить дивно.
«Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути ген-директором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс», — зазначив президент.
Він переконаний, що сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом.
«І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, і на землі, і в небі, і ви знаєте, і на морі. І я впевнений, що наш ОПК займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу», — говорить український лідер.
Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід.
Заява Паппергера та реакція України — що відомо
Як ми писали, очільник Rheinmetall AG Арміна Паппергер пролунала в інтерв’ю американському журналісту Саймону Шустеру для The Atlantic. У розмові з журналістом Саймоном Шустером він поставив під сумнів інноваційність українських дронів, які активно застосовуються на фронті. «Це просто гра в „Лего“. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: 'Вау! ' — і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — зазначив Паппергер.
В Україні різко відповіли на такі висловлювання. «Компанія „Райнметалл“ стверджує, що наші „LEGOдрони“ виготовляють „домогосподарки“ у своїх кухнях. Гаразд. А тим часом наші „LEGOдрони“ вже знищили понад 11 тисяч російських танків», — написав радник президента зі стратегічних питан Олександр Камишін.