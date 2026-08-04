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«Кожна допомога має значення»: благодійниця Ольга Кіро закликала українців підтримувати дитячі лікарні після порятунку підлітка
Підприємниця Ольга Кіро разом із фондом «Добрі донати» допомогла придбати титанові імпланти для важкотравмованої в ДТП дівчини. Вона звернулася до суспільства із закликом бути більш уважними до безпеки дітей та системно підтримувати українську медицину.
Історія Дарини, життя якої через аварію розділилося на «до» та «після» за одну мить, стала черговим нагадуванням про те, наскільки крихким є людське здоров’я. За словами Ольги Кіро, у критичні моменти лікарі не повинні витрачати час на пошук коштів: вони мають бути забезпечені всім необхідним для порятунку пацієнтів тут і зараз.
Операцію Дарини робили в лікарні «Охматдит», а для її порятунку — стабілізації хребта, терміново знадобилася система титанових імплантів Medtronic (США).
«Ми провели надскладну операцію зі стабілізації хребта. На жаль, через тяжкість травми чутливість та рухи у пацієнтки не відновилися, дівчина отримала інвалідність. Проте ми досягли головного — хребет стабілізовано. Це дає Дарині можливість жити далі без постійного болю та проходити необхідну реабілітацію. Дякуємо за оперативну допомогу, яка дала дитині цей шанс», — зазначив Олександр Волощук, лікар-нейрохірург НДСЛ «Охматдит».
Своєю чергою, підприємниця наголосила, що регулярна підтримка профільних фондів та лікарень — це інвестиція у майбутнє країни, адже трагедія може торкнутися будь-кого.
«Завдяки кожному, хто підтримує благодійність, ми можемо оперативно купувати складні медичні девайси. Іноді допомога не може повернути те, що вже було втрачено через травму. Але вона точно може дати найважливіше — можливість жити далі. Я закликаю всіх не залишатися байдужими, бути уважними до здоров’я дітей та допомагати лікарням, які щодня виборюють їхні життя», — підкреслила Ольга Кіро.