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Історія Дарини, життя якої через аварію розділилося на «до» та «після» за одну мить, стала черговим нагадуванням про те, наскільки крихким є людське здоров’я. За словами Ольги Кіро, у критичні моменти лікарі не повинні витрачати час на пошук коштів: вони мають бути забезпечені всім необхідним для порятунку пацієнтів тут і зараз.

Операцію Дарини робили в лікарні «Охматдит», а для її порятунку — стабілізації хребта, терміново знадобилася система титанових імплантів Medtronic (США).

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«Ми провели надскладну операцію зі стабілізації хребта. На жаль, через тяжкість травми чутливість та рухи у пацієнтки не відновилися, дівчина отримала інвалідність. Проте ми досягли головного — хребет стабілізовано. Це дає Дарині можливість жити далі без постійного болю та проходити необхідну реабілітацію. Дякуємо за оперативну допомогу, яка дала дитині цей шанс», — зазначив Олександр Волощук, лікар-нейрохірург НДСЛ «Охматдит».

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Своєю чергою, підприємниця наголосила, що регулярна підтримка профільних фондів та лікарень — це інвестиція у майбутнє країни, адже трагедія може торкнутися будь-кого.

«Завдяки кожному, хто підтримує благодійність, ми можемо оперативно купувати складні медичні девайси. Іноді допомога не може повернути те, що вже було втрачено через травму. Але вона точно може дати найважливіше — можливість жити далі. Я закликаю всіх не залишатися байдужими, бути уважними до здоров’я дітей та допомагати лікарням, які щодня виборюють їхні життя», — підкреслила Ольга Кіро.

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