КПП "Краківець" модернізували і в рази збільшили пропускну спроможність легковиків і фур

КПП "Краківець" модернізували і в рази збільшили пропускну спроможність легковиків і фур

Новий, модернізований пункт пропуску "Краківець" відкрили на українсько-польському кордоні.

Його значно розширили, щоби зменшити черги, йдеться в ТСН.

Поруч зі старим терміналом облаштували шість модульних павільйонів для прикордонників та митників, тут пропускають легкові автомобілі. А от у старому терміналі - всі смуги залишили для вантажівок.

Замість чотирьох ваговози вже рухаються десятьма смугами. За два місяці там збудують іще додаткових 5 смуг. Тож пропускна спроможність пункту значно зросте. За пів доби - тут уже можуть пропускати 250 вантажівок.

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Оскільки українські порти та аеропорти тепер не працюють, черги ваговозів на кордоні зросли. Модернізація КПП допоможе їх зменшити, кажуть прикордонники.

Пріоритет у пропуску віддають зерновозам та бензовозам. Однак, досі з України тут не пропускають пасажирські автобуси: павільйони для них облаштують за місяць. Проєкт модернізації КПП фінансує польський уряд.

«Здійснено розбудову пасажирського терміналу поблизу пункту пропуску «Краківець». На автодорозі А4. Термінал був побудований за рахунок модульної системи. Тут проводиться оформлення виключно легкового транспорту», - зазначає начальник відділення інспекторів прикордонної служби «Краківець» Сергій Веретільник.

Польки зі свого боку додають персоналу, щоб встигати оформлювати таку кількість машин. «Буде ще 5 додаткових смуг лише для вантажних автомобілів. Тобто загалом буде 15 смуг. З іншого боку пункту пропуску буде збудовано цих 5 смуг і це збільшить можливості пропускної спроможності», - додає керівник канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща Міхал Дворчик.

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