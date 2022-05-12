Крадене українське зерно Росія вивозить до Сирії: американська компанія показала супутникове фото злочину окупантів

Тисячі тонн зерна, вкрадені Росією з тимчасово окупованих північних регіонів України, везуть до Сирії. Про це свідчать супутникові фото американської компанії Maxar Technologies.

Російське торгове судно "Матрос Позинич", навантажене краденим українським зерном, зараз стоїть в сирійському порту Латакія.

Про це повідомляє CNN з посиланням на супутникові фотографії, зроблені Maxar Technologies.

Зазначається, що 27 квітня корабель став на якір біля берегів Криму та вимкнув транспондер. Наступного дня, судячи із супутникових знімків, його бачили в порту Севастополя, головного порту Криму. З Севастополя, згідно із супутниковими знімками та даними стеження, "Матрос Позинич" пройшов протокою Босфор і доплив до єгипетського порту Олександрія. За словами українських чиновників, у нього було завантажено майже 30 тис. тонн української пшениці. Єгипет був попереджений, що зерно вкрадене, і відправка була відхилена.

Тоді судно попрямувало до ліванської столиці Бейрута, там йому теж відмовили. 5 травня корабель знову вимкнув транспондер. Супутникові знімки показують, що він попрямував до сирійського порту Латакія.

Фото: Maxar

Як зазначає головний редактор видання морських новин Maritime Bulletin Михайло Войтенко, зерно можуть перевантажити на інше судно в Латакії, щоб замаскувати його походження.

Варто зазначити, що судно "Матрос Позинич" є одним із трьох балкерів, зареєстрованих на компанію Crane Marine Contractor, що базується в Астрахані, Росія. Відомо, що компанія не перебуває під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, що російські окупанти із Запорізької області везуть до Криму вантажівки із зерном та овочами і називають це "економічною співпрацею".

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