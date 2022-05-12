Крадене українське зерно Росія вивозить до Сирії: американська компанія показала супутникове фото злочину окупантів

Тисячі тонн зерна, вкрадені Росією з тимчасово окупованих північних регіонів України, везуть до Сирії. Про це свідчать супутникові фото американської компанії Maxar Technologies.
Російське торгове судно "Матрос Позинич", навантажене краденим українським зерном, зараз стоїть в сирійському порту Латакія.
Про це повідомляє CNN з посиланням на супутникові фотографії, зроблені Maxar Technologies.
Зазначається, що 27 квітня корабель став на якір біля берегів Криму та вимкнув транспондер. Наступного дня, судячи із супутникових знімків, його бачили в порту Севастополя, головного порту Криму. З Севастополя, згідно із супутниковими знімками та даними стеження, "Матрос Позинич" пройшов протокою Босфор і доплив до єгипетського порту Олександрія. За словами українських чиновників, у нього було завантажено майже 30 тис. тонн української пшениці. Єгипет був попереджений, що зерно вкрадене, і відправка була відхилена.
Тоді судно попрямувало до ліванської столиці Бейрута, там йому теж відмовили. 5 травня корабель знову вимкнув транспондер. Супутникові знімки показують, що він попрямував до сирійського порту Латакія.
Як зазначає головний редактор видання морських новин Maritime Bulletin Михайло Войтенко, зерно можуть перевантажити на інше судно в Латакії, щоб замаскувати його походження.
Варто зазначити, що судно "Матрос Позинич" є одним із трьох балкерів, зареєстрованих на компанію Crane Marine Contractor, що базується в Астрахані, Росія. Відомо, що компанія не перебуває під міжнародними санкціями.
Нагадаємо, що російські окупанти із Запорізької області везуть до Криму вантажівки із зерном та овочами і називають це "економічною співпрацею".
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