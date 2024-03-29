Крадене в Україні зерно: хто допомагає Росії з експортом — розслідування

Державне російське підприємство упродовж 2023 року експортувало з окупованої частини Запоріжжя майже 212 тисяч тонн зерна приблизною вартістю 46 млн доларів.

Викрадене російськими окупантами у Запорізькій області зерно вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього навіть європейські компанії.

Про це йдеться в розслідуванні видання NGL.media, яке проаналізувало російські експортні дані.

Створене росіянами в окупованому Мелітополі підприємство "Государственный зерновой оператор" (ГЗО) лише упродовж 2023 року експортувало з окупованої частини Запоріжжя майже 212 тисяч тонн зерна приблизною вартістю 46 млн доларів.

Як Росія обходить санкції

Хоча на початку 2023 року компанія потрапила під санкції США, а згодом України та Великої Британії, завдяки підприємствам-прокладкам вона успішно обходить обмеження. До них належать "Агрогруп", "Самсон", "Тезорі Делла Терра", "Глобал Трейд" та "Женіді Груп".

"Саме з цими компаніями міжнародні покупці укладають договори про закупівлю збіжжя, що дає їм можливість у подальшому стверджувати, що безпосередньо у ГЗО вони нічого не купували. Використовуючи посередників, ГЗО додатково маскує українське походження зерна", - йдеться у розслідуванні.

Розслідувачі також встановили, що зерно, яке ГЗО експортує іноземним компаніям, завантажують у порту "Кавказ", який розташований у Керченській протоці, - на міжнародно визнаній території Росії, у Краснодарському краї. Це дає можливість вказувати у митних документах "країна походження зерна — Росія".

Хто скуповує крадене Росією українське зерно

Найбільшим покупцем зерна у російських компаній, де ГЗО є декларантом, а часто й експортером, є турецька компанія Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi (Trans World Agro). Вона придбала майже 134 тисяч тонн украденого в Україні збіжжя вартістю 28,6 млн доларів США.

Trans World Agro була створена у грудні 2022 року громадянином Ізраїлю Леоном Мейсом (Leon Mase). Директором цієї формально турецької компанії став українець Леонід Пашковський, який у 1998 році потрапив до Верховної Ради від херсонського виборчого округу №184, очолюючи на той момент правління акціонерного товариства "Національна газова компанія". Уже два роки Леонід Пашковський перебуває за межами України, перетнувши у березні 2022 року українсько-угорський кордон.

Великим покупцем українського зерна, за даними митних декларацій, також є компанія Daliland Alliance Ltd, зареєстрована на Маршалових островах - в офшорній зоні. Власники компанії приховані – відомо лише, що вона існує з 2019 року.

На третьому місці за обсягами закупівель - швейцарська компанія Vivalon AG, причетність якої до вивозу українського зерна уже зацікавила найвпливовішу швейцарську газету Neue Zürcher Zeitung, пише видання.

Нагадаємо, польські фермери активно блокують ввезення до їхньої країни українського зерна. Однак, Росія, за період 2022-2023 років завезла до Польщі 12 млн тонн зерна. При цьому українського зерна зайшло до країни в обсягу лише 4,3 млн тонн.

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