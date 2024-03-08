Крадіжка 14,8 млн грн на будівництві школи: НАБУ повідомило про підозру підприємцю

У 2021 році підозрюваний вступив у змову з директором Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області.

Детективи НАБУ та САП повідомили про підозру підприємцю, який звинувачується у незаконному заволодінні 14,8 млн грн на будівництві школи у селі Чукалівка Івано-Франківської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний у змові з директором Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області (далі – УКБ) розробив схему заволодіння коштами Івано-Франківської ОДА.

За нею УКБ уклало з підконтрольною компанією договір на будівництво в межах державної програми "Велике будівництво" шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн.

"У вересні 2022 року у зв’язку з припиненням діяльності УКБ об’єкт будівництва передали до Івано-Франківської міської ради та провели коригування проєктно-кошторисної документації. Як з’ясувалось, УКБ встигло перерахувати компанії 33,6 млн грн за роботи, виконання яких сторони зафіксували відповідними актами та довідками. Проте роботи виконали лише частково, а решта, на суму понад 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Наразі у справі троє підозрюваних. Двом іншим учасникам, ексдиректору Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директору будівельної компанії, про підозру повідомили у вересні 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексочільнику правління "Укрзалізниці" Кравцову вручили підозру у справі про розкрадання 11,4 млн грн.

Крім того, ми раніше інформували, що у Україні викрили схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн.

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