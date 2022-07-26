Крадуть дані з комп'ютерів: українцям масово надходять небезпечні електронні листи

Відкриття файлу може призвести до крадіжки з комп'ютерів важливої інформації.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Зафіксовано масове розсилання електронних листів із темою "Остаточний платіж" та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.

"Архів містить EXE-файл, що класифіковано як .NET-даунлоадер RelicRace, призначений для завантаження (здебільшого з OneDrive), декодування та запуску в пам'яті шкідливої .NET-програми RelicSource. RelicSource функціонально є інсталятором, що забезпечує дешифрування даних, які зберігаються в ресурсах (можливі варіанти: XOR/DES/DES3/AES/ARC2) та запуск (зокрема шляхом інжектування) отриманого пейлоаду. Передбачено декілька способів забезпечення персистентності, імплементовано техніки антианалізу (виявлення VM), а також відправка нотифікацій до Telegram та інше", - йдеться у повідомленні.

Ці небезпечні файли можуть призвести до ураження комп'ютера та викрадення з нього даних.

Нагадаємо, у Києві хакер викрадав бази даних українських банків і продавав їх на платформах, що адмініструються спецслужбами РФ.

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