Крафтові продукти із ярмарку можуть бути небезпечним: на що варто звернути увагу перед покупкою

Ярмарок / © УНІАН

Реклама

Українці дедалі охочіше купують крафтові сири, бринзу та ковбаси на ярмарках, проте фахівці застерігають: «натуральне» не завжди означає безпечне. Виробництво таких товарів регулюється законодавством, а порушення базових вимог може створювати ризики для здоров’я.

Про це повідомила Судово-юридична газета.

У Держпродспоживслужбі пояснюють: ремісничими вважають харчові продукти тваринного походження, які виготовляють малі виробники на одній виробничій потужності за власною рецептурою або технологією. Закон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» встановлює чіткі рамки — середній обсяг виробництва не має перевищувати 1000 кг або 1000 літрів на тиждень протягом року, а ключовий інгредієнт повинен бути українського походження.

Реклама

Перед покупкою експерти радять уважно читати маркування. На упаковці мають бути зазначені склад продукту, дата виготовлення, термін придатності, умови зберігання, інформація про виробника та номер потужності — якщо він передбачений видом діяльності. Усі ці вимоги закріплені в законодавстві про інформування споживачів.

Окрему увагу варто приділити умовам зберігання. Через відсутність консервантів крафтова продукція часто потребує суворого температурного режиму. Його порушення може призвести до швидкого псування. Чистота торгового місця, належне транспортування та коректна упаковка також свідчать про відповідальність виробника.

У разі сумнівів щодо якості або безпечності товару споживачі можуть звернутися до територіальних підрозділів Держпродспоживслужби, яка здійснює контроль у сфері харчових продуктів і захисту прав покупців.

Фахівці підкреслюють: уважність під час вибору їжі — найкраща профілактика проблем. Крафтові продукти можуть бути якісними, але лише за умови дотримання вимог закону та свідомого підходу з боку споживача.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не можна готувати на Новий 2026 рік.