Крафтовий бум: нові українські напої виходять на полиці магазинів

Державна підтримка розвитку крафтових виробників також відіграла важливу роль і сьогодні ми вже бачимо результат — на полицях мережі «Вина Світу» з’явився новий продукт від нового виробника «Поліська Казка».

Це підприємство нещодавно почало свою роботу, було збудовано сучасне виробництво, знайдено старовинні рецепти, які були адаптовані під найсучасніші технології виробництва — і вже сьогодні компанія гучно заявила про себе на ринку. Попри те, що продукція щойно з’явилася на полицях магазинів, вона вже добре відома експертам та поціновувачам крафтового напою.

«Поліська Казка» неодноразово брала участь у дегустаційних конкурсах, де отримувала призові місця та відзнаки за високу якість, натуральність і збереження традицій українського Полісся.

Фахівці відзначають, що цей продукт має всі шанси стати символом Київщини, смачним доповненням свята та чудовим сувеніром, який відображає регіональну автентичність Полісся, має яскраві смаки й традиції української кухні. Це — вдалий вибір для дружньої зустрічі за столом, символ свята, а також чудовий подарунок, що демонструє не лише високу якість, але й культурні та національні корені України.

«Поліська Казка» — новий гравець на ринку крафтової продукції, за яким варто стежити вже сьогодні.