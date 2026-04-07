Крах російської ППО: удари України по нафтовій інфраструктурі заганяють Кремль у глухий кут

Масштабна кампанія України із завдавання дальніх ударів по нафтовій інфраструктурі РФ успішно використовує критичне перенапруження російської протиповітряної оборони та завдає суттєвої шкоди експортному потенціалу агресора.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 квітня.

Новоросійськ у вогні: Удар по «нафтовому серцю»

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч проти 6 квітня українські сили атакували нафтовий термінал «Шесхаріс» біля порту Новоросійськ (Краснодарський край), що спричинило масштабну пожежу.

Геолокаційні кадри підтверджують загоряння на причалах для нафтових танкерів.

Джерела Reuters повідомляють, що вогонь охопив головний пірс державної компанії Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») повідомив про успішне ураження фрегата класу «Адмірал Григорович» безпосередньо в порту.

«ППО не гумова»: Росія не здатна захистити тил

Величезна територія Росії стала її слабким місцем. Окупанти досі покладаються на традиційні системи ППО, які виявилися безсилими проти масованих нальотів українських дронів.

Ситуація для Кремля стає критичною: систематичне знищення російських радарів українськими військовими ще сильніше «розтягує» ворожі ресурси, створюючи величезні дірки в обороні.

Z-пропагандисти в істериці: «Ракети не беруться з нізвідки»

Російські «воєнкори» вже не приховують відчаю, критикуючи неефективність захисту стратегічних об’єктів. Один із лояльних до Кремля блогерів визнав:

«Постійні українські удари виснажують сили ППО до межі. Боєприпаси витрачаються з шаленою швидкістю, а Росія не може просто так „із повітря“ створити тисячі ракет для комплексів „Панцир“».

Основні скарги російських пропагандистів:

Ресурсний голод: виробництво не встигає за інтенсивністю атак.

Вразливість флоту: військові кораблі в базах стали легкими мішенями для дронів.

Економічні збитки: колосальні ресурси витрачаються на нескінченні ремонти пошкодженої інфраструктури.

Російські військові експерти закликають армію РФ терміново копіювати українську тактику «мобільних вогневих груп» та акустичної розвідки, оскільки класична ППО остаточно провалила завдання із захисту нафтового сектору.

Нагадаємо, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінце заявив про те, що РФ має обмежені можливості для перехоплення як крилатих, так і балістичних ракет через нестачу ефективних систем ППО. У разі атаки балістичними ракетами по Москві російська сторона матиме лише від 5 до 10 хвилин для реагування.