У Києві нотаріус "обчистила" рахунки померлих на понад 1 млн грн: як діяла цинічна схема

У Києві судитимуть приватну нотарку та трьох її спільників, які привласнили близько 1 млн грн з банківських рахунків померлих громадян. Серед фігурантів – 42-річна організаторка схеми та двоє чоловіків та жінка віком від 40 до 43 років.

Про це пише поліція Києва.

Нотаріус крав гроші померлих

Нотаріус крав гроші померлих

Нотаріус крав гроші померлих

Ошукали декілька людей

Як зазначається, 2022 року 30-річна киянка звернулася до приватної нотарки, щоб оформити спадщину, яка залишилася після смерті її батька. Дізнавшись, що на рахунку померлого зберігається близько 860 000 гривень, зловмисниця підробила відповідь з банку, ніби на рахунку лише 112 гривень, а потім на підставі підробленого заповіту на одного зі спільників заволоділа всією сумою.

Нотаріус крав гроші померлих

"Крім цього, 2023 року ділки ошукали іншу спадкоємицю. Дізнавшись, що на рахунку її померлого сина накопичено 183 тисячі гривень, фігуранти заволоділи цими коштами. Про те, що жінка стала жертвою злочину, потерпіла дізналась від правоохоронців", — повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці викрили злочинну схему, де батько і старший син, перебуваючи за кордоном, замовили викрадення молодшого, який займався криптовалютою, щоб заволодіти його грошима.

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