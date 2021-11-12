Крали мільйони разом із сейфами за лічені хвилини: поліція затримала банду серійних злодіїв (фото)

Їх затримали просто на автодорозі, коли вони поверталися до Одеси після того, як викрали з двох офісів чималу суму.

У Миколаївській області на трасі спецпризначенці затримали озброєну банду крадіїв з Одеси. Вони обчистили понад 20 сейфів в офісах у всій Україні.

Про це повідомили у поліції області.

Також читайте У Києві вчитель вкрав зі школи 19 ноутбуків та здав їх у ломбард

П'ятеро раніше судимих злодіїв з Одеси проникали до офісних приміщень підприємств, заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній та торгових об'єктів, де викрадали великі суми коштів із сейфів, іноді разом із самими сейфами.

Зокрема, вони вночі проникали до кабінетів бухгалтерів або директорів і менш ніж за три хвилини просто з сейфами виносили мільйони. Аби залишитися непоміченими зловмисники одягали маски, рукавички та мали з собою спеціальне приладдя.

Схопили крадіїв, коли вони поверталися з сусіднього регіону із викраденими з двох офісів півмільйона грн. Спецоперацію із затримання озброєного угруповання проводили оперативники управління карного розшуку та спецпризначенці КОРД.

Також читайте В Іспанії вишуканих гостей ресторану підозрюють у крадіжці 45 пляшок колекційних вин: подробиці злочину

У затриманих правоохоронці виявили спеціальне знаряддя для зламу, грошові кошти, які зловмисники вже встигли розділити між собою, а у двох затриманих ще й пістолет іноземного виробництва та гранату Ф-1. Все вилучене поліція направила на проведення відповідних експертиз.

Наразі триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Додатково дії двох фігурантів кваліфіковані за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вони затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Щодо трьох інших вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання