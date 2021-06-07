Крали, щоб повертати за гроші: у Житомирі викрили банду викрадачів елітних іномарок

На слід викрадачів оперативники вийшли після викрадення позашляховика.

Банду крадіїв елітних авто затримали житомирські правоохоронці.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

За даними слідства, двоє чоловіків викрадали дорогі машини преміум класу, аби потім запропонувати викупити їх їхнім же власникам. Якщо ті не погоджувались, то авто перепродавали.

На слід викрадачів оперативники вийшли після викрадення позашляховика у Житомирі. Авто знайшли в їхньому гаражі. Під час обшуків знайшли також ключі від інших іномарок, номерні знаки викрадених авто та зброю.

Виявилось, обидва підозрюваних раніше мали проблеми із законом – один судимий за викрадення автомобілів, інший проходив підозрюваним у такому самому злочині.

«Було проведено понад десять обшуків, де вилучено і знаряддя, за допомогою яких вони викрадали автомобілі, було вилучено техпаспорти, зброю і речовину схожу на наркотики», - розповіли в місцевій поліції.

Новини України: житомирські правоохоронці затримали банду, яка викрадала елітні авто

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