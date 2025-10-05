- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 1 хв
Краматорськ вперше атакував дрон на оптоволокні (відео)
5 жовтня місто Краматорськ вперше було атаковане російським дроном на оптоволокні.
Сьогодні, 5 жовтня, росіяни вперше вдарили FPV-дроном на оптоволокні по Краматорську на Донеччині.
Про це розповів начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає «Суспільне Донбас».
«Це вперше, коли по місту ворог вдарив FPV-дроном на оптоволокні. Пошкоджена автівка», — розповів Гончаренко.
Судячи з опублікованому у Мережі відео, дрон поцілив в автівку, що стояла припаркована на узбіччі.
За словами Гончаренка, під час цієї атаки травмованих та загиблих немає.
Кореспондент «Донбас.Реалії» уточнив, що атака була біля багатоповерхової житлової забудови.
Зауважимо, що дрон на оптоволокні керується за допомогою фізичного оптоволоконного кабелю, що з’єднує його з наземною станцією керування. Це забезпечує високу якість зв’язку, усуваючи вразливість від радіохвиль і роблячи дрон невразливим до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Водночас, дальність польоту таких дронів обмежена довжиною кабелю, який розмотується з котушки під час польоту.
Раніше повідомлялося, що Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська.