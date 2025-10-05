ТСН у соціальних мережах

Краматорськ вперше атакував дрон на оптоволокні (відео)

5 жовтня місто Краматорськ вперше було атаковане російським дроном на оптоволокні.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скриншот з відео польоту дрона, опублікованого пропагандистами

Скриншот з відео польоту дрона, опублікованого пропагандистами

Сьогодні, 5 жовтня, росіяни вперше вдарили FPV-дроном на оптоволокні по Краматорську на Донеччині.

Про це розповів начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає «Суспільне Донбас».

«Це вперше, коли по місту ворог вдарив FPV-дроном на оптоволокні. Пошкоджена автівка», — розповів Гончаренко.

Судячи з опублікованому у Мережі відео, дрон поцілив в автівку, що стояла припаркована на узбіччі.

За словами Гончаренка, під час цієї атаки травмованих та загиблих немає.

Залишки оптоволокна / © Радіо Свобода

Залишки оптоволокна / © Радіо Свобода

Кореспондент «Донбас.Реалії» уточнив, що атака була біля багатоповерхової житлової забудови.

Зауважимо, що дрон на оптоволокні керується за допомогою фізичного оптоволоконного кабелю, що з’єднує його з наземною станцією керування. Це забезпечує високу якість зв’язку, усуваючи вразливість від радіохвиль і роблячи дрон невразливим до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Водночас, дальність польоту таких дронів обмежена довжиною кабелю, який розмотується з котушки під час польоту.

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська.

