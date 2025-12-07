ТСН у соціальних мережах

280
1 хв

Краматорськ залишився без світла — деталі

Внаслідок чергових атак окупантів у Краматорську запроваджені аварійні відключення світла.

Дмитро Гулійчук
У Краматорську блекаут

У Краматорську блекаут / © Associated Press

Без електроенергії залишилося місто Краматорськ на Донеччині.

Про це пише Краматорська міська рада з посиланням на «Краматорські РЕМ».

«Краматорські РЕМ» повідомляють, що у зв’язку з аварійним відключенням без електропостачання місто Краматорськ», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, якими будуть графіки відключення світла в Києві та областях України.

280
