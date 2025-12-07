- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 280
- Час на прочитання
- 1 хв
Краматорськ залишився без світла — деталі
Внаслідок чергових атак окупантів у Краматорську запроваджені аварійні відключення світла.
Без електроенергії залишилося місто Краматорськ на Донеччині.
Про це пише Краматорська міська рада з посиланням на «Краматорські РЕМ».
«Краматорські РЕМ» повідомляють, що у зв’язку з аварійним відключенням без електропостачання місто Краматорськ», — йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, якими будуть графіки відключення світла в Києві та областях України.