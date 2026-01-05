- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 1 хв
Краматорськ зазнав комбінованого удару РФ: є загиблий і поранена
Унаслідок комбінованого удару російських військ по Краматорській громаді 4 січня загинув чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.
У суботу, 4 січня, Краматорська громада опинилася під комбінованим ударом російських військ. Внаслідок атак загинула одна людина, ще одна зазнала поранень.
Про це повідомила Краматорська міська рада у повідомленні у соцмережах.
За інформацією міської влади, протягом дня зафіксували кілька ударів:
о 10:35 безпілотник типу «Молнія-2» влучив у будівлю магазину;
о 18:45 ударний БпЛА поцілив у об’єкт цивільної інфраструктури;
у період з 19:10 до 19:30 російські війська завдали трьох ударів по приватному сектору громади.
Унаслідок обстрілів загинув чоловік 1996 року народження.
Також поранення дістала жінка 1996 року народження, їй надають медичну допомогу.
Наразі триває встановлення остаточних наслідків російського удару по цивільному населенню.