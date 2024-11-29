Крамниця непотрібних товарів: захисники тварин проводять оригінальну акцію з нагоди Чорної п’ятниці

Тут можна придбати віртуальні товари, яких люди спершу дуже прагнуть, а потім так і не використовують.

Організація з порятунку тварин і довкілля UAnimals з нагоди Чорної п’ятниці відкрила інтернет-магазин під назвою "Дуже хотілося". Оплачені товари ніколи не прийдуть на пошту, але їх "придбання" буде надзвичайно корисним для допомоги тваринам.

Про це йдеться на сайті UAnimals.

Цією акцією захисники тварин прагнуть дати людям можливість зробити імпульсивну "покупку", але наділити її більших сенсом. Адже витрачені на неї гроші підуть на порятунок життів тварин: ліки, корм, чипування та інші дійсно потрібні речі.

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Тут можна придбати віртуальні товари, яких люди спершу дуже прагнуть, а потім так і не використовують.

Наприклад, на сайті можна "купити" навчальний онлайн-курс, гантелі та інше спортивне приладдя для домашніх тренувань, блокнот-планер, блендер, абонемент у спортзал та інші речі.

Біля кожного товару вказана ціна — еквівалент суми, яку перекажуть на допомогу тваринам після його "купівлі".

"У нашій крамничці ми пропонуємо перетворити імпульс до покупки на корисну справу: купуєш "товар" — рятуєш життя", - зауважила керівниця комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр.

Нагадаємо, зоозахисниця Наталія Тимошенко збирає кошти на облаштування нового помешкання для собак та котів, яких волонтерам вдалось евакуювати із зони бойових дій на Донеччині.