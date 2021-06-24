Кран "Захарій" повернувся до "Великого будівництва" вантового мосту у Запоріжжі

Кран "Захарій" повернувся до "Великого будівництва" вантового мосту у Запоріжжі

За допомогою "Захарія" монтують другу секцію прогонової будови на вантовому мості.

Відновлений плавучий кран LK-800 "Захарій" після ремонту повернувся до Запоріжжя на будівництво мостів через Дніпро. Кран прибув на будмайданчик і відразу приступив до роботи.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної держадміністрації.

На початку травня найпотужніший плавучий кран Європи отримав пошкодження: його дно зіткнулось із підводною скелею. Відремонтували "Захарія" на Херсонському судноремонтному заводі.

Відсутність крану не зупинила темпів будівництва. Наразі за допомогою "Захарія" монтують другу секцію прогонової будови на вантовому мості.

"Згідно з проєктом будівництва, за допомоги плавкрану мостобудівники виконують монтаж секцій прогонової будови вантового мосту (споруди №10). Першу секцію вже було встановлено у квітні. Попереду ще монтаж п’яти таких секцій верхової частини мосту, а також шостої — на низовій частині", - інформує Запорізька ОДА.

Нагадаємо, Запорізьки мости довгі роки мали статус найбільшої української недобудови. Відновити зведення мостів вдалося минулого року завдяки ініційованій президентом Володимиром Зеленським програмі "Велике будівництво".

Координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що минулого року відкрили проїзд верховою частиною балкового мосту, а цього року завершать його низову частину.

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