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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Крапка в скандалі під Києвом: як Буданов домовлявся з мітингувальниками та що сталося з 14-річним підлітком

Кирило Буданов особисто врегулював конфлікт у Петропавлівській Борщагівці.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Крапка в скандалі під Києвом: як Буданов домовлявся з мітингувальниками та що сталося з 14-річним підлітком

Керівник Офісу президента Кирило Буданов особисто прибув на місце конфлікту у Петропавлівській Борщагівці, щоб врегулювати його.

Відповідні відео з головою ОП з’явилися у соцмережах.

Буданов домовився, щоб протестувальники почали потроху розходитися.

«Ніяких „заручників“ у будинку немає. Чекати більше немає на кого. Розходьтеся», — заявив він.

Крім того, керівник ОП поспілкувався з 14-річним підлітком, який під час заворушень опинився на території будинку.

Сам хлопець каже, що «прийшов з пацанами». З його рідними вже поспілкувався керівник Офісу президента — рідні їдуть забирати хлопця.

Один із протестувальників крикнув Буданову, що цього підлітка нібито скинули із паркана і побили. Керівник ОП пообіцяв це з’ясувати.

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