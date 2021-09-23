"Краса, що зачаровує": перший сніг випав у Чернівецькій області (фото)

Сніг вкрив гірські райони Буковини.
Сніг наприкінці вересня випав не лише на високогір'ї Карпат, а й у гірських районах Чернівецької області.
Про це пише місцеве видання Чернівецький промінь.
Повідомляється, що сніг випав 23 вересня на горі Томнатик, яка розташована на хребті Томнатикул в межах Вижницького району Чернівецької області.
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Зауважимо, що згідно з прогнозом погоди, у Вижницькому районі сьогодні денна температура повітря сягає +12 градусів, уночі опуститься до +8 градусів.
Місцеві мешканці, тим часом, активно публікують у Мережі фото першого цьогорічного снігу в гірських районах Буковини. У коментарях користувачі зазначають, що, хоч і не готові до снігу, але все ж раді опадам.
"У горах сніги, у наших горах вже ранні сніги. 22.09.2021р. Краса, що зачаровує", - написала користувачка Facebook.
Нагадаємо, 23 вересня на горі Піп Іван Чорногірський, яку ще вчора вкрило снігом, вдарив мороз -5°С.
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