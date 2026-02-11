Краса серед пекла: український військовий показав неймовірні кадри з фронту

Фото з фронту / Борис Долина

Український військовий замилував неймовірними світлинами з фронту. На них — краса природи без фільтрів.

Кадри оприлюднив військовий Борис Долина.

Краса природи у пеклі війни

Навіть у зоні бойових дій воїни України стараються помічати красу у буденних речах. Зокрема, це дає можливість зробити наша природа. Так, боєць поділився з підписниками фотографіями, від яких складно відірвати око.

Фото з фронту / Борис Долина

Зимовий пейзаж, який більше нагадує намальовану картину, ніж фото.

Фото з фронту / Борис Долина

А нижче — рослини в бурульках, огорнуті сонячним промінням.

Фото з фронту / Борис Долина

І, звісно, зимове море. Вільне та бурхливе. У нього є свій унікальний характер.

Фото з фронту / Борис Долина

Раніше на фронті помітили незвичне пташине гніздо, яке птахи звили не лише з гілок, а й з фрагментів використаного оптоволоконного кабелю.

Це фото і знахідку опублікували на сторінках підрозділу як приклад того, як природа продовжує адаптуватися навіть серед війни. У бригаді зазначили, що це лише один із численних проявів того, як дика природа виживає попри обстріли, працюючі дрони та інтенсивні бої.