Краса серед пекла: український військовий показав неймовірні кадри з фронту
Захисник України поділився чарівними фото, зробленими у зоні бойових дій.
Український військовий замилував неймовірними світлинами з фронту. На них — краса природи без фільтрів.
Кадри оприлюднив військовий Борис Долина.
Краса природи у пеклі війни
Навіть у зоні бойових дій воїни України стараються помічати красу у буденних речах. Зокрема, це дає можливість зробити наша природа. Так, боєць поділився з підписниками фотографіями, від яких складно відірвати око.
Зимовий пейзаж, який більше нагадує намальовану картину, ніж фото.
А нижче — рослини в бурульках, огорнуті сонячним промінням.
І, звісно, зимове море. Вільне та бурхливе. У нього є свій унікальний характер.
Раніше на фронті помітили незвичне пташине гніздо, яке птахи звили не лише з гілок, а й з фрагментів використаного оптоволоконного кабелю.
Це фото і знахідку опублікували на сторінках підрозділу як приклад того, як природа продовжує адаптуватися навіть серед війни. У бригаді зазначили, що це лише один із численних проявів того, як дика природа виживає попри обстріли, працюючі дрони та інтенсивні бої.