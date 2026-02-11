ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

Краса серед пекла: український військовий показав неймовірні кадри з фронту

Захисник України поділився чарівними фото, зробленими у зоні бойових дій.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фото з фронту / Борис Долина

Фото з фронту / Борис Долина

Український військовий замилував неймовірними світлинами з фронту. На них — краса природи без фільтрів.

Кадри оприлюднив військовий Борис Долина.

Краса природи у пеклі війни

Навіть у зоні бойових дій воїни України стараються помічати красу у буденних речах. Зокрема, це дає можливість зробити наша природа. Так, боєць поділився з підписниками фотографіями, від яких складно відірвати око.

Фото з фронту / Борис Долина

Фото з фронту / Борис Долина

Зимовий пейзаж, який більше нагадує намальовану картину, ніж фото.

Фото з фронту / Борис Долина

Фото з фронту / Борис Долина

А нижче — рослини в бурульках, огорнуті сонячним промінням.

Фото з фронту / Борис Долина

Фото з фронту / Борис Долина

І, звісно, зимове море. Вільне та бурхливе. У нього є свій унікальний характер.

Фото з фронту / Борис Долина

Фото з фронту / Борис Долина

Раніше на фронті помітили незвичне пташине гніздо, яке птахи звили не лише з гілок, а й з фрагментів використаного оптоволоконного кабелю.

Це фото і знахідку опублікували на сторінках підрозділу як приклад того, як природа продовжує адаптуватися навіть серед війни. У бригаді зазначили, що це лише один із численних проявів того, як дика природа виживає попри обстріли, працюючі дрони та інтенсивні бої.

Дата публікації
Кількість переглядів
368
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie