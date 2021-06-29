"Красава, Баста" і сільська "Плине кача": мережа супермаркетів звільнила менеджера після скандальних висловлювань

Компанія запевняє, що не поділяє зміст та форму публікацій Баранського в соцмережах, які викликали обурення спільноти

Торгово-промислова група Fozzy Group звільнила свого скандального маркетинг-директора одного зі стартапів В’ячеслава Баранського.

Про це інформує пресслужба Fozzy Group.

Компанія запевняє, що не поділяє зміст та форму публікацій Баранського в соцмережах, які викликали обурення спільноти.

"Оскільки співробітники є нашою цінністю, то основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії зі Славою. За підсумками зустрічі повідомляємо, що відсьогодні Слава Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group", — йдеться в повідомленні.

У групі компаній додали, що працюють для розвитку України і добробуту суспільства.

Нагадаємо, що маркетинговий директор одного з стартапів торгово-промислової групи Fozzy Group В'ячеслав Баранський зробив низку скандальних заяв у соцмережах.

Зокрема він підтримав концерт російського репера Басти, який виступав в окупованому Криму.

"Красава, Баста. Сільську тупість переможе тільки місто, яке кладе болт на цінності села", — написав Баранський.

Також він писав: "Навіщо вам Моргерштерн, якщо є сільська "Плине кача", спаплюживши пам’ять героїв Небесної Сотні. Крім того, Баранський критикував традицію одягати вишиванки.

Сам В'ячеслав Баранський згодом написав, що "перегнув палицю" та "вкладав інші сенси і контекст" у свої пости. Він запевнив, що Донбас і Крим — українські території.

Нагадаємо Василь Вакуленко (Баста) потрапив в "чорний список" Мінкульту в січні 2018 року.

Але згодом артисту-українофобу був дозволений в'їзд в Україну. Так, 31 серпня 2020 року на адресу Мінкульту надійшов лист від СБУ про зняття заборони в'їзду на територію України і виключення з переліків осіб, які представляють загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленко. Після чого репера і виключили з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

При цьому в Києві охорона Басти накинулися на українця через фразу про Крим. Один з відвідувачів закладу вирішив нагадати російському реперу, який виступав в окупованому Криму, що Крим — це Україна, після чого охорона закрила двері ресторану і не впустила українця всередину.

Що стосується його прихильників, то раніше дочка судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової Анастасія захистила російського виконавця Басту і заявила, що "потрібно заспокоїтися, тому що Крим вже не український". Це викликало невдоволення в українців і дівчина вибачилася за свої заяви, сказавши, що "вона не знала про політичні погляди Басти".

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