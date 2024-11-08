Краще б не тікав: на Закарпатті порушник кордону отримав травму та додаткову статтю

Прикордонники не тільки запобігли незаконному перетину кордону, а й, можливо, врятували життя чоловіку, який намагався переплисти Тису з травмованою рукою.

Прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону затримали порушника кордону, який намагався переплисти небезпечну річку Тиса попри сильну кровотечу. Необачний втікач виявився 36-річним мешканцем Харкова.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону наряд помітив, як невідома особа намагається подолати загороджувальний паркан. Законні вимоги прикордонників зловмисник проігнорував та спробував втекти. Його наздогнали, коли той вже був у воді. Виявилося, що під час подолання загородження втікач порізав руку", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Затриманого чоловіка доставили у підрозділ, щоб надати першу допомогу, та викликали карету швидкої. Медики діагностували у порушника кордону рвані рани двох пальців лівої руки.

Прикордонники також повідомили, що стосовно харків'янина складено протоколи про адміністративне правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" (ст. 204-1 КУпАП). Його спроба втекти від прикордонників після виявлення у забороненій зоні коштувала йому додаткового обвинувачення – "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" (ст.185-10 КУпАП).

Нагадаємо, прикордонники затримали 23-річного киянина, який двічі за день намагався втекти за кордон.

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