Арестович зганьбився заявою через "батл" Портникова та Латиніної

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вирішив виступити "адвокатом" російської журналістки Юлії Латиніної і захистити її аргументи про "імперську спадщину РФ та України".

Напередодні на Youtube-каналі російського опозиційного журналіста Марка Фейгіна відбувся ефір щодо імперського минулого Росії. Гостями стали український журналіст Віталій Портников і російська "ліберальна" журналістка Юлія Латиніна.

Латиніна, зокрема заявила, що українці безпідставно взяли на себе "роль жертви", бо були "партнерами РФ по імерії". На її думку, зображення росіян як "генетичних імперців" є частиною української "військової пропаганди".

У свою чергу український журналіст Віталій Портников "розніс" тези Латиніної. Він наголосив, що українці ні в якому разі не були "партнерами" росіян по імперії. Він зауважив, що чимало людей українського походження дійсно перебувало на важливих державних посадах як в Російській імперії, так і в часи СРСР чи навіть зараз – у путінськй РФ. Але ціною цього завжди була відмова від власної ідентичності і русифікація.

Олексій Арестович не зміг оминути цю жваву дискусію і на своєму каналі у Youtube кинувся зі звинуваченнями на адресу Віталія Портникова, заявивши, що журналіст не давав Литиніній "вставити слова" і що під час розмови відбулась низка "інтелектуальних підмін".

"Які дебати? Коли істероїд, хапаючись за голову репетував три години, не даючи жінці вставити слово? Це навіть чисто за зовнішньою формою: істероїдні нотки, самонакручування, самоновивання, слина, що летить, хапання за голову, патетичні жести…Все це на межі образи, на межі фолу, на межі безперервного потоку звинувачень. Тепер ми беремо технічно: все це через низку інтелектуальних підмін. Тобто, береться і приписується самоідентифікація, наприклад, українська, людям, у яких вона технічно не могла бути. Тому що концепцію сучасної української держави сформував у своїх львівських лекціях... наш улюблений перший президент, який закінчив життя в Радянському союзі…Грушевський... Коли у нас такі люди вважаються інтелектуалами, піднімаються на прапори і вважаються "ось це найкраще, що у нас є" – хлопці, маю одну відповідь. Не буде ні НАТО, ні ЄС, ні науки, ні північних кордонів нічого не буде... Все, це вирок", - висловив свою експертну думку Арестович.

Нагадаємо, Арестович знайшов аргумент, чому Україні не потрібно йти в ЄС і НАТО.

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