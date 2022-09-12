Краще б знімали тіктоки, ніж лізли до України: ЗСУ розбили кадирівців на Донеччині

На Донеччині російські окупанти потрапили в засідку ЗСУ.
В результаті більшість з них було поранено і вбито.
Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.
На тлі успішних контрнаступальних дій ЗСУ в Харківській області командуванню ЗС РФ зараз терміново потрібна хоч якась перемога. У зв'язку з цим було віддано наказ про активізацію наступальних дій на окремих ділянках фронту в Донецькій області.
"9 вересня зведені підрозділи полку спеціального призначення “Ахмат” та 19 загону “БАРС” спробували зайняти один із населених пунктів Донецької області, проте потрапили в засідку ЗС України та зазнали втрат: 16 військовослужбовців вбито, понад 20 поранено", - проінформував журналіст.
Нагадаємо, що у Луганській області між собою поконфліктували військовослужбовці РФ. Конфлікт закінчився стріляниною з пораненнями.
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