Краще не їхати: Закарпаття продовжує підтоплювати, рух низкою доріг обмежено (фото)

Краще не їхати: Закарпаття продовжує підтоплювати, рух низкою доріг обмежено (фото)

У Тячівському та Берегівському районах через підвищення рівня води водойми вийшли з берегів.

На Закарпатті продовжується ліквідація наслідків негоди. Сьогодні, 5 січня, підтопленими залишаються деякі ділянки автошляхів області та дворогосподарств у Тячівському та Берегівському районах, де через підвищення рівня води, водойми вийшли з берегів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Закарпатській області.

Так, у селі Лази Тячівського району відбулося підтоплення автомобільної дороги сполученням "Лази-Тячів", а також підтоплено близько 40 дворогосподарств жителів району.

Мукачівський відділ поліції ГУ НП в Закарпатській області Facebook

Крім цього, відбулося підтоплення автошляху "Великі Ком’яти-Шаланки", де з берегів вийшла річка Боржава. У жодному з цим випадків потерпілих немає.

Обмежено рух автотранспорту

Для того, щоб контролювати ситуацію, убезпечити закарпатців від наслідків можливого підтоплення, на автодорогах краю посилено патрулювання поліцейських та обмежено рух автотранспорту.

Правоохоронці закликають тимчасово утриматися від поїздок цими ділянками доріг.

"Також на автодорозі з частковим підтопленням між селами Вільхівка та Гребля для контролю безпеки посилено патрулюють поліцейські Іршави. Крім того, водіям варто звернути увагу на ділянку дороги місцевого значення в селі Майдан, що на Міжгірщині. Через підтоплення там обірвалася опорна стінка дорожнього полотна", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті через негоду підтоплено будинки, вноч зійшли два селеві потоки.

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