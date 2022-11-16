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Краще, ніж в деяких росіян вдома: ЗСУ показали свій крутий бліндаж (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2587
Час на прочитання
1 хв
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Краще, ніж в деяких росіян вдома: ЗСУ показали свій крутий бліндаж (відео)

Українські захисники облаштували бліндаж, який окупантам і не снився.

Українські захисники - не росіяни. Вони полюбляють в усьому порядок, а якщо щось будують, то на славу.

Доказом тому є бліндаж, який збудували бійці ЗСУ. Відео  свого майже "пентхаусу" вони виклали в Мережі.

На кадрах видно, що вхід до бліндажу через двері, а по обидві боки стіни оббиті матерією, немов обклеєні шпалерами. Далі неподалік входу буржуйка з відрами з водою, які зробили з гільз з-під снарядів.

Бліндаж доволі просторий. По обидва боки двоярусні ліжка, є освітлення. Стеля оббита плівкою.

Найбільше бійці хизуються тим, що у бліндажі є інтернет і можна підзаряджати телефон. Всюди чистота і порядок.

 Нагадаємо, що на Запоріжжі бійці перетворили польову кухню на вишуканий "ресторан". Тут готують борщ, плов, чанахі, хорціані,шашукі, макарони по-флотськи. Рецептьи викладають в Мережу і вони набирають мільйони переглядів.

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Дата публікації
Перегляди
2587
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