Краще сидіти вдома: в Україні оголосили штормове попередження через хуртовини, ожеледицю та сильний вітер

Краще сидіти вдома: в Україні оголосили штормове попередження через хуртовини, ожеледицю та сильний вітер

Удень сніг перейде в дощ через плюсову температуру.

Найближчим часом погода не сприятиме прогулянкам на вулиці. На Україну насуваються снігопади, хуртовини і сильний вітер. Погодні умови погіршаться вже цієї ночі, 3 січня.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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У північному, центральному та східному регіонах ітиме мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця.

У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях очікують значний сніг і хуртовини.

У Києві у понеділок, 3 січня, - мокрий сніг. Уночі мінусова температура, вдень - до п’яти градусів тепла.

Протягом доби в Україні будуть пориви вітру до 15-20 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий).

Прогноз погоди в Україні на 3 січня 2022 року / Укргідрометцентр

Укргідроометцентр оголосив штормове попередження. Екстрені служби закликають бути обережними – як водіям, так і пішоходам – через ожеледицю, снігопади та сильний вітер. А ще краще сидіти вдома.

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