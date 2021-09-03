Найнижчий показник: в Україні за пів року вкрали майже 1,5 тисячі автомобілів

Найнижчий показник: в Україні за пів року вкрали майже 1,5 тисячі автомобілів

Статистика говорить про зниження випадків крадіжок автомобілів.

В Україні стали менше викрадати автомобілі. За останні пів року злочинці угнали 1475 машин — це найнижчий показник за останні п'ять років.

Про це повідомляє сервіс моніторингу "Опендатабот".

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Як стало відомо, найбільш негативним виявився 2014 рік. Тоді злодії украли 12 600 автомобілів. Така статистика автовикрадень протрималося аж до 2016 року.

“У 2017 році, коли загальна крива кримінальної злочинності в Україні пішла вниз, стала зменшуватися і кількість незаконних заволодінь транспортними засобами. У 2020-му їх було вже 4522. При поточній динаміці показник цього року обіцяє бути ще нижче”, — відмітили в “Опендатабот”.

Нагадаємо, що у Дніпрі у скандал потрапив літній чоловік. Хазяйновитий пенсіонер заходився розбирати бруківку на одній із вулиці і носити її додому.

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