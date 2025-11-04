Краще вдягнути светр - в "Укренерго" попередили громадян

Опалення / © iStock

«Укренерго» закликає українців економити електроенергію в пікові години та радить вдома одягатися тепліше замість прогрівати приміщення до +22°C.

Про це повідомив очільник правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в етері Новини.LIVE.

Він підкреслив, що найбільше навантаження на енергосистему України спостерігається у ранкові години з 8 до 11 та у вечірній період з 15 до 22.

«Споживачі, а саме побутові користувачі, які є найбільшими споживачами електроенергії в Україні, повинні змінювати свою поведінку. Потрібно не доводити температуру в приміщеннях до максимально комфортних 20–22 градусів, а одягнути додатковий светр і допомогти нашій нейросистемі справлятися з піковими навантаженнями», — сказав Зайченко.

Він також порадив переносити використання найбільш потужних приладів на години, коли навантаження менше, щоб не створювати додаткового тиску на систему.

«Наша мета — забезпечити стабільність енергопостачання навіть у складних умовах, і свідоме використання електрики кожним споживачем значно цьому сприяє», — додав керівник «Укренерго».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Наразі в Україні не у всіх містах розпочався опалювальний сезон, адже середньодобова температура — вища за +8 градусів.