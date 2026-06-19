Краще за Говерлу: у Мережі захопилися наймальовничішим маршрутом у Карпатах

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Українські Карпати ховають безліч унікальних куточків, краса яких часто здається нереальною. Днями справжнім хітом у соціальних мережах став опис одного з таких маршрутів Чорногірським хребтом.

Про це розповіла користувачка TikTok Емма Лучицька.

Емма разом із компанією друзів вирушила підкорювати знамениту гору Шпиці та містичне високогірне озеро Несамовите, розташовані у Верховинському районі Івано-Франківської області. Свою мандрівку туристи розпочали від відомої спортивної бази «Заросляк», що біля селища Ворохта.

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Загалом увесь круговий маршрут в обидва боки тривав близько 8 годин. За цей час мандрівники встигли подолати відстань у понад 35 тисяч кроків.

Краєвиди, що затьмарили Говерлу

Першим етапом подорожі став підйом безпосередньо на вершину Шпиці. Ця частина шляху забрала в компанії близько двох годин, враховуючи декілька коротких перепочинків. Дівчина зізнається, що краєвиди навколо нагадували ідеальні кадри з популярної платформи Pinterest, а мобільна камера не здатна повноцінно передати масштаби побаченого.

«Наприклад, на Говерлі краєвид мене не так вразив, як тут. Ну і сам вид на Чорногірський хребет — просто неймовірний. А коли ми піднялися на вершину і побачили вид на Ребра — я взагалі не очікувала такої краси. Це був вибух мозку», — поділилася емоціями мандрівниця.

На вершині туристи влаштували годинний перевал, щоб пообідати та насолодитися панорамою. Після цього вони попрямували повз скелі вздовж хребта до озера Несамовите. Як зазначила Емма, цей відрізок виявився найбільш комфортним і легким, адже на ньому не було різких перепадів висоти, важких підйомів чи стрімких спусків.

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До високогірного озера компанія дісталася вже ближче до вечора. Втім, легендарне Несамовите дещо розчарувало туристів. За словами авторки відео, наразі водойма має помітно гірший вигляд, ніж на старих архівних світлинах.

Фінальна частина подорожі виявилася фізично найважчою. На мандрівників чекав різкий та технічно складний спуск від озера назад до бази «Заросляк», де на них уже очікував замовлений трансфер. Через накопичену втому ця дорога здавалася довгою, проте загальне враження врятувала довколишня дика природа — численні водоспади, гірські струмки, густі ліси та відкриті панорамні долини серед скель.

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