Краще за вівчарку: як козуля Бебко змушує власника ховатися на деревах (відео)
Попри щиру прихильність до господаря, козуля регулярно демонструє свій «запальний» темперамент, змушуючи Івана заскакувати на височину, аби уникнути травм від гострих рогів під час охорони меж вольєра.
Козуля на прізвисько Бебко став справжнім фаворитом користувачів TikTok та Instagram завдяки своїм кумедним, а подекуди й небезпечним витівкам. Попри милу зовнішність, «рогата зірка» тримає в страху навіть свого рятівника, змушуючи його рятуватися на деревах.
Звідки з’явився Бебко
Незвичайний вихованець мешкає в невеликому реабілітаційному центрі на Івано-Франківщині. Як розповів телеканалу КИЇВ24 власник центру Іван Деренько, Бебка до нього привезла родина з трьома дітьми, знаючи про наявність просторого вольєра та досвід догляду за тваринами.
Особливий зв’язок між чоловіком та твариною виник під час хвороби козулі.
«За деякий час козуля захворіла, я його постійно виходжував, лікував — так він мене і полюбив», — згадує Іван.
Чому козуля проявляє агресію
Попри те, що Бебко «любить» свого господаря, зараз він перебуває у дорослому віці, що кардинально змінило його поведінку. Власник пояснює: у самця прокинулися природні інстинкти — потреба паруватися та захищати свою територію і самиць.
Самці козулі вважаються одними з найагресивніших парнокопитних у питанні захисту своїх меж.
Іван намагається зайвий раз не тривожити вихованця, адже від рогів Бебка часто доводиться буквально заскакувати на дерева.
Популярність у Мережі
Відео з Бебком продовжують збирати тисячі вподобайок. Глядачів підкуповує контраст між тендітним виглядом тварини та її «запальним» характером. Користувачі жартують, що Бебко — найкращий охоронець, який працює краще вівчарку та за будь-яку сигналізацію.
Наразі козуля залишається під наглядом фахівців у центрі, де для нього створені умови, максимально наближені до природних, попри складний «зірковий» характер.