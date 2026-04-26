Краще за вівчарку: як козуля Бебко змушує власника ховатися на деревах (відео)

Козуля / © unian.net

Козуля на прізвисько Бебко став справжнім фаворитом користувачів TikTok та Instagram завдяки своїм кумедним, а подекуди й небезпечним витівкам. Попри милу зовнішність, «рогата зірка» тримає в страху навіть свого рятівника, змушуючи його рятуватися на деревах.

Звідки з’явився Бебко

Незвичайний вихованець мешкає в невеликому реабілітаційному центрі на Івано-Франківщині. Як розповів телеканалу КИЇВ24 власник центру Іван Деренько, Бебка до нього привезла родина з трьома дітьми, знаючи про наявність просторого вольєра та досвід догляду за тваринами.

Особливий зв’язок між чоловіком та твариною виник під час хвороби козулі.

«За деякий час козуля захворіла, я його постійно виходжував, лікував — так він мене і полюбив», — згадує Іван.

Чому козуля проявляє агресію

Попри те, що Бебко «любить» свого господаря, зараз він перебуває у дорослому віці, що кардинально змінило його поведінку. Власник пояснює: у самця прокинулися природні інстинкти — потреба паруватися та захищати свою територію і самиць.

Самці козулі вважаються одними з найагресивніших парнокопитних у питанні захисту своїх меж.

Іван намагається зайвий раз не тривожити вихованця, адже від рогів Бебка часто доводиться буквально заскакувати на дерева.

Популярність у Мережі

Відео з Бебком продовжують збирати тисячі вподобайок. Глядачів підкуповує контраст між тендітним виглядом тварини та її «запальним» характером. Користувачі жартують, що Бебко — найкращий охоронець, який працює краще вівчарку та за будь-яку сигналізацію.

Наразі козуля залишається під наглядом фахівців у центрі, де для нього створені умови, максимально наближені до природних, попри складний «зірковий» характер.