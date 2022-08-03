Велика морква без хімії: знадобиться один копійчаний засіб

Хоч морква вважається невибагливою культурою, не всім городникам вдається виростити гарні та великі коренеплоди. Однак є один копійчаний засіб, який допоможе отримати великий врожай без хімії. Чим удобрити моркву - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Щоб морква росла великою, їй потрібен правильний догляд. Особливо важливо вчасно поливати грядки та вносити спеціальні добрива. Коренеплоди моркви будуть соковитими та гарними, якщо отримають достатню кількість мікроелементів і корисних речовин.

Наприклад, для швидкого зростання моркві потрібен фосфор, калій та магній. А ось азоту додавати до переліку добрив не варто - він цьому помаранчевому коренеплоду може лише нашкодити. Чим удобрити моркву, щоб вона росла велика та гарна?

Якщо ви не хочете використовувати хімію, можете спробувати простий, але дієвий засіб, який коштує копійки, але допоможе отримати великий урожай. Йдеться про деревний попіл. Окрім того, що в ньому містяться всі необхідні для зростання мікроелементи і корисні речовини, він ще й бореться зі шкідниками.

Щоб приготувати добриво, потрібно взяти: 5 літрів води, 100 г попелу. Всі інгредієнти потрібно добре розмішати і настоювати впродовж 10-11 годин. Після цього можна одразу починати поливати грядку.

Перед внесенням добрива обов'язково полийте рослину звичайною водою. А вже потім додавайте суміш під корінь.