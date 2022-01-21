Красиві привітання з Міжнародним днем обіймів 2022: картинки, проза, вірші та листівки

21 січня весь світ святкує чудове свято — Міжнародний день обіймів (International Hug Day). Вчені довели, що справжні теплі обійми допомагають покращити роботу нервової системи, впоратися з життєвими негараздами та просто роблять людей щасливішими. Тому ТСН.ua підібрав привітання з днем обіймів, щоб ви змогли потішити своїх близьких та друзів.

Привітання з днем обіймів: проза

Навіть якщо ваша близька людина в Міжнародний день обіймів 2022 року знаходиться далеко, "обійняти" її можна теплими словами і приємними вітаннями:

З Днем обіймів! Бажаю тобі побільше приводів у житті для міцних і щирих обіймів. Бажаю тобі багато радісних емоцій, нехай життя буде наповнене почуттями любові і дружби. Нехай вдома завжди будуть ті, хто готові поділиться з тобою найщирішими і теплими обіймами.

Вітання з днем обіймів

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Вітаю з днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, бажаю всім серцем любити, бажаю ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій, бажаю ніжних обіймів і щирих посмішок.

Вітання з днем обіймів

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Вітаю тебе з Днем обіймів! Від щирого серця бажаю тобі кожен день обніматися і обіймати. Нехай твої близькі завжди дарують тобі радість і щастя. Нехай обіймають діти і друзі, рідні та улюблені люди, колеги і знайомі, домашні вихованці і навіть теплий плед зимовими холодними вечорами.

Вітання з днем обіймів

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З Днем обіймів щиро вітаю і бажаю від щирого серця райдужних і теплих зустрічей з хорошими друзями і дорогими близькими, бажаю світлих почуттів і добрих емоцій, бажаю міцних і щирих обіймів, бажаю щасливих посмішок і щастя душі.

Вітання з днем обіймів

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Вітаю всіх з днем обіймів! Випромінюйте радість, даруєте позитив і посмішки. Обіймайтеся частіше і заряджайте всіх скептиків хорошим настроєм. Обійми зближують, розфарбовують сірі будні і вносять в життя радісні миті.

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Вітаю з Днем обіймів. Бажаю ніколи не бути злюкою і завжди з розпростертими обіймами зустрічати добрих гостей, хороших друзів, коханих близьких і дорогих для душі людей. Нехай тебе міцно обіймають, цінують і люблять!

Вітання з днем обіймів

***

Обійняти – це так просто, так важливо, так чудово! У Міжнародний день обіймів я вітаю тебе і бажаю жити, немов у казці, мріяти й кохати, щоб дослідити весь світ і шукати в ньому своє щастя! Нехай тобі підкоряться всі висоти, хай збудуться всі мрії!

Вітання з днем обіймів

***

Вітаю з Днем обіймів і хочу побажати частих приводів в житті для міцних і щирих обіймів з емоціями щастя і радості, з почуттями любові і дружби. Нехай і після вдалого, і після важкого дня вдома чекають тебе обнімашки близьких.

Вітання з днем обіймів

***

Вітаю з Днем обіймів, зі святом щирості і прояви добрих почуттів. Бажаю ніколи не стримувати своїх світлих і щасливих емоцій, завжди дарувати коханим людям свої обійми і променисті посмішки, бути поруч із близькою людиною і в скрутну хвилину, і в годину неймовірної радості.

Вітання з днем обіймів

***

Обійми – таке особисте, яке руйнує кордони між людьми, вони такі важливі для кожної людини… В Міжнародний день обіймів я хочу тебе обійняти, а також побажати щасливого життя, здійснення всіх заповітних бажань і море любові!

Привітання з днем обіймів: вірші

По всьому світі в Міжнародний день обіймів існує цікавий флешмоб: підійти до незнайомої людини на вулиці і щиро обійняти її. Але якщо ви соромитеся цього робити, можна надіслати друзям та знайомим привітання з днем обіймів у віршах:

У Міжнародний день обіймів

Хочу тобі я побажати,

Любовних лише заходів,

І було щоби, кого обійняти.

Кохання, звичайно, справжнього,

Щоб дружба повз не пройшла,

І тільки істинне щастя,

І радість щоб тебе знайшла.

Вітання з днем обіймів

***

Щоб стало мені тепліше,

Обійми мене скоріше,

І притисни до себе сильніше,

Ну, давай же, не бійся!

Адже сьогодні День обіймів,

Обнімашки не зашкодять!

І корисні, і приємні,

Біду від усіх відводять!

Вітання з днем обіймів

***

З днем обіймів мені приємно

Вас сьогодні вітати,

У це свято ми один одного

Будемо міцно обіймати,

Нехай обійми доведуть

Нашу дружбу і любов,

А прекрасні моменти

Повторюються нехай знову і знов!

Вітання з днем обіймів

***

У день обіймів побажаю

Обійматися кожен день.

Ця дія проста

Може вилікувати мігрень.

Обнімашки нехай зігріють,

Відведуть від вас біду,

Настрій піднімуть,

Дарують радість, теплоту.

Нехай гормон підвищать щастя

Вам обійми завжди,

Фортеця рук рідних, коханих

Вас не підводить ніколи.

Вітання з днем обіймів

***

В Міжнародний день обіймів

Хочу вам всім побажати

Обійматися міцніше

Ендорфіни заряджати.

Навкруги стане тепліше

Бо всі радість подарують.

Обіймайтесь веселіше

На планеті всі святкують.

***

Поздоровлення приймай,

Ширше руки розставляй.

Обнімашки приймай,

В день обіймів - обіймай!

Вітання з днем обіймів

***

У день обіймів свою ніжність

І турботу прояви.

І того, хто серцю дорогий,

Міцно-міцно обійми.

Нехай зігріє в світі сірому,

В мить холодних, зухвалих хуртовин,

Добрий дотик

Ласкавих, улюблених рук.

Вітання з днем обіймів

***

Що в День обіймів можна побажати?

Щоб руки міцно за любов трималися,

Своїх рідних частіше обіймати,

І щоб справи вдавалися.

Ще так багато хочеться сказати,

З Днем "обнімашек" ніжно вітаю.

Нехай буде щастя вам завжди під стать,

І від душі сьогодні обіймаю!

Вітання з днем обіймів

***

В твої обійми палко притулюся

І доторкнуся рідної щоки,

В твої я очі щиро подивлюся,

Відчую теплоту жаданої руки.

І миттю світ засяє навкруги,

Барвисто прошепоче: "то кохання",

І море почуттів враз вийде з берегів,

Ледь стримуючи хвиль бажання.

В твоїх обіймах хочу я тонути

Щомиті, щохвилини, назавжди,

Твоє тепло і серця стук відчути,

В житті моєму є лиш тільки ти.

Зі святом!

Вітання з днем обіймів

***

Бажаю частіше обійматися,

Дарувати кохання й цілуватися,

Нехай половинка, друг, приятель

Сьогодні ближчими стануть. З Днем обіймів!

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