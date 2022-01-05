Щедрівки для дітей та дорослих

Красиві щедрівки для дітей та дорослих: 35 текстів пісень перед Старим Новим роком

Красиві щедрівки для дітей та дорослих: 35 текстів пісень перед Старим Новим роком

Через тиждень після колядування, напередодні Старого Нового року або Василя українці святкують Щедрий вечір (13 січня). Традиційно в цей день співають щедрівки, бажаючи господарям кожного дому щастя та достатку в новому році. Обряди наших предків збереглися до сьогоднішніх днів. ТСН.ua пропонує разом вивчити найпопулярніші щедрівки для дітей та дорослих, щоб весело зустріти Щедрий вечір.

Щедрівки короткі для найменших щедрувальників

Здавна в переддень Старого Нового року українці співають щедрівки — короткі пісеньки з побажаннями здоров'я, хорошого врожаю та достатку. Сьогодні такі щедрівки короткі можна легко вивчити наймолодшим щедрувальникам. Навіть діти 4-5 років запам’ятають прості слова та зрозумілі рими. Пропонуємо вам список коротких щедрівок, які можна вивчити разом з малечею:

Ми щедруєм!

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Щедрівочка щедрувала

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. —

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Сидить баба на припічку

Сидить баба на припічку

В рябенькому очіпочку,

А дід на стільці,

Обуває постільці.

А нас не питайте,

По копійці дайте.

Щедрівки короткі для наймолодших

***

Меланочка ходила

Меланочка ходила,

Василечка просила:

– Василечку, мій батечку,

Пусти мене у хаточку.

Радуйтеся, люди,

До вас свято буде,

Столи застеляйте,

Нам пиріг давайте.

***

Горобчик летів

Горобчик летів,

Хвостиком вертів.

А ти, дядьку, знай,

Копієчку дай.

З Новим роком вас!

***

Щедрівочка щедрувала

Щедрівочка щедрувала,

Ворітечка поламала.

Не журися, хазяїне,

Ворітечка полагоджу!

Красиві щедрівки короткі для маленьких щедрувальників

***

Щедрик добрий, я не гірший

Щедрик добрий, я не гірший.

Дайте млинця, котрий більший

Що щедрушка — то пампушка,

Що щедреник — то й вареник.

***

Щедрівочка щедувала

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

***

Бігла мишка по льоду

Бігла мишка по льоду,

Загубила коляду,

А ти біжи, позбирай —

Буде шишка й коровай!

***

Дай, Боже, вечір добрий!

Дай, Боже, вечір добрий!

Дайте пиріг довгий.

А хоч коротенький,

Так мачку повненький,

Без ручок, без ніжок,

Щоб не побіг у сніжок!

Та не ламайте,

Та по цілому давайте.

Щедрівки для дітей шкільного віку

Щедрівки виконують групи дітей та молоді, які переодягаються та веселяться. Здавна було прийнято “водити козу”. Для цього робили спеціального обруча. На одному кінці були роги, які додатково обмотували лепехою, а на іншому — хвіст у вигляді ломачки. Перед тим, як йти співати щедрівки, один з щедрувальників одягав обруч на голову, а також накидав кожуха догори вовною:

Щедра, щедра, щедрівочка

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчать,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Щедрівочка щедрувала

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п’ятака

А п’ятак не такий, дайте руб золотий.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

Щедрівки для дітей шкільного віку

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрий вечір, щедрівочка

Щедрий вечір, щедрівочка,

Залітає ластівочка,

Ластівочка залітає,

Господаря розбуджає:

— Вставай, вставай, господарю,

Подивися до товару.

На оборі дві корови,

Вони мають по бичкові,

Тії бички не хороші,

Вони варті чотири гроші.

Тії гроші не полова,

А Марійка чорноброва.

***

Цікаво, що деякі популярні колядки, як наприклад “Добрий вечір тобі, пане господарю” було прийнято співати і на Старий Новий рік:

Добрий вечір тобі, пане господарю

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте, м Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Як ходили ми бродили

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Щедрівки для дітей, які легко вивчити

***

Ой на річці на Йордані

Ой на річці на Йордані

Там Пречиста ризи прала.

Там Пречиста ризи прала,

На ялики Суса колихала.

Ой де ж не взялися три ангола,

Взяли Ісуса на небеса.

А ті ж небеса розтворилися,

Усім святим поклонилися.

***

Добрий вечір вашій хаті!

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

У нашій криниці

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Вінчуємо ж вас щастям, здоров’ям,

Щастям здоров’ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

Щедрівки для дорослих

Спеціальні пісні-вірші “Щедрівки” виконують і дорослі. Найчастіше вони ходять разом з дітьми, але якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких гарними українськими привітаннями з Щедрим вечором та Старим Новим роком, ТСН.ua підготував щедрівки для дорослих, які можна вивчити за кілька хвилин:

Найпопулярнішу народну щедрівку “Щедрик” музику до якої написав Микола Леонтович 1901 року, сьогодні співають по всьому світу. Вперше цю щедрівку виконали 1916 року хором Київського університету. Її англійська версія називається “Carol of Bells” дуже відома в США та Великобританії. А ось як звучить український “Щедрик” різними мовами:

Щедрик

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Добрий день, настань!

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

Щедрівки для дорослих

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Як ходили ми бродили

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Щедрівки для дорослих щедрувальників

***

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Баночку івасів – щоб ніколи не висів,

Кільце ковбаски – щоб стояв до Паски,

Бутилочку кагору – щоб дивився вгору,

А як не дасте – то він до пупа приросте!

***

Щедрівка для дорослих

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою – там жито копою,

Де віл рогом – то там жито стогом.

Де віл хвостом – то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Як на щедрий добрий вечір

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Як по селах ми ходили

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

Смішні щедрівки для дітей та дорослих на сучасний лад

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом —

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

Килим, килим, веселочко,

Клич гостей в оселі,

І співанкою гучною

Піднімись до стелі.

Стали в парі, стали в парі

Стрілочки-сестриці.

Вище чари, повні чари.

Чари-чарівниці.

Вітер басом, вітер басом,

А скрипками — хуга.

Бубон місяця нагрівся

Від пруга до пруга.

Сніговиця білолиця

І Мороз червоний —

Руки в боки й вихилясом —

Аж регочуть гони.

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки —

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати…

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати.

***

Щедрий вевчір сім нам, щаслива година

Щедрий вевчір сім нам, щаслива година,

Породила Діва предвічного Сина.

Приспів:

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Не білі перини Богові стелила,

На в’язочці сіна Вічного зложила.

Не поміж царями Господь нам явився,

А між вівчарями в яслах положився.

А небесні духи в синяві співають,*

Пастерів убогих до стайні скликають.

Пастирі убогі до стайні приходять,

На в’язочці сіна Господа знаходять.

А на світлім сході зоря засвітила,

Трьох царів премудрих дуже звеселила.

Золото і ладан, миро вони взяли,

І в Єрусалимі за Христом питали.

Найшли Христа Бога не в Єрусалимі,

А в убогій стайні в місті Вифлеємі.

Убогим вертепом царі не гордили,

Христови всі дари і поклін зложили.

І ми Христа Бога всі радо вітаймо,

Разом з пастирями весело співаймо.

(Приспів повторюється після кожного куплету)

Сучасні і смішні щедрівки для дітей та дорослих

Сьогодні є дитячі щедрівки і вірші для дорослих, які допомагають підняти настрій самим щедрувальникам та господарям. Вони відрізняються простими словами, які легко запам’ятати. Такі щедрівки-пісні також можна вивчити, щоб здивувати рідних та близьких:

Старий Рік минає

Старий Рік минає,

Новий наступає,

Новий наступає!

Пане Господарю,

Великий Владарю,

Великий Владарю!

Дайте нам з полиці

Із медом пшениці,

Із медом пшениці!

А ще щось такого —

До того смачного,

До того смачного!

Не дайте нам стояти,

Впускайте до хати,

Впускайте до хати!

Новий Рік приходить,

Щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить!

***

Ой, котилася торба

Ой, котилася торба

Та й з красного горба

На циганські дороги,

У далекі світи.

А в тій торбі

Щедрівок три жмені було.

Ми побігли за нею

Через гай і село,

Через поле і ліс,

Через калиновий міст

Аж прибились сюди,

Тож дозвольте защедрувати.

Гей, що перша тая жменя,

Довгі столи застелені,

А на лаві смерековій

Пан господар сидить гордий,

Він челядоньку розпитує:

Чи багато збіжжя, жита є?

Чи комора краму повна?

Чи худібка нагодована?

А челядонька отвіт дає:

Повні засіки вже збіжжя є.

У коморах срібло й злато,

Ще й вечеронька багата.

Гей, а що у другій жмені?

Там садочок заметений,

В нім газдиня горда й пишна

Зозуленьку слухать вийшла.

Зозуленька тихо кує

Та сонечку розказує,

Що газдиня рано встала

І світличку свято вбрала.

Гей, а що у третій жмені?

Там діброва, ще й зелена.

Там Тетянка походжає,

Отця й неньку повтішає,

Що у неї біле личко,

Чиста вода із кринички,

Що у неї довгі коси –

Жита тонкого колосся,

Що у неї ясні очка –

Тим вона нам і панночка.

Ой, якби ж то вона стала

Підійшла й поцілувала.

Та й четверту бачим жменю,

Треба витягнуть з кишені.

Там Віталько походжає,

Отця й неньку повтішає,

Що він ставен та високий,

Тому нам він ясен сокіл,

Що кінь його осідланий,

То на те він – козак славен.

Бере лучок в білі ручки,

Стрілочки пускає влучно,

Що він серце добре має,

Щедро гостей пригощає.

Що він серце добре має,

Щедро гостей пригощає.

***

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Сійся, родися, жито і пшениця,

Радість у полечках хай заколоситься!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Діти хай зростають наче соколята,

Батькові й матері веселії свята!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Накривайте столи цвітом-килимами,

Чашу, повну щастя, піднімайте з нами!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Славою лине пісня солов’їна,

Хай розквітає наша Україна!

З Новим роком, з новим щастям!

***

Щедрівка з сином

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

***

А у Львові в першім домі

А у Львові в першім домі

Приспів (після кожного рядка):

Щедрий вечер, святий вечер!

Стоять столи тисовії,

При тих столах писарчуки

Пишуть листи на папері.

Прийшла до них красна панна,

Красна панна Маринуня:

– Мої милі писарчуки,

Не пишіть ми на паперах,

Пишіть листи на китайці,

Бо я роду славненького

І батенька рідненького.