Красиво: ЗСУ зі "Стугни" вгатили у вертоліт окупантів (відео)

Збройні сили України поцілили ворожий вертоліт.

Збройні Сили України продовжують залишати без повітряних суден армію російських окупантів. Цього разу в них стало на один вертоліт менше.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Другий збитий Ка-52 "Алігатор" розрахунком ПТРК "Стугна-П" , - лаконічно поінформували в Генштабі.

На кадрах видно, як на моніторі "Стугни" українські захисники наводять приціл на ворожий гелікоптер і за мить влачають у нього. К-52 спалахує.

Слід зазначити, що "Стугна-П" — український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління. Його розробили у київському конструкторському бюро "Луч". Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення за лазерним променем і може вести вогонь ракетами калібру 130 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

Нагадаємо, що 29 квітня пiд час нальоту авіації РФ, військовослужбовець строкової служби однієї з частин Національна гвардія України , перебуваючи на бойовому чергуванні в Запорізькій області, вправно використав ПЗРК "ИГЛА" і вгатив ним по російському літаку.