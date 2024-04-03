Красноград та Сєвєродонецьк йдуть в історію: в Україні перейменують 51 населений пункт

За словами голови підкомітету ВР з питань деколонізації Романа Лозинського, найближчим часом перейменують сім міст та 44 села та селища.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив перейменування 51 населеного пункту в Україні.

Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Заступник голови комітету, голова підкомітету з питань деколонізації Лозинський опублікував свій допис під хештегом #Деколонізація.

"Сьогодні відбулося чергове засідання комітету, на якому ми перейменували 51 населений пункт – 7 міст і 44 села та селища", – сказав Лозинський.

Серед міст, які отримали нові назви:

Першотравенськ (Дніпропетровщина) – Шахтарське;

Красноград (Харківщина) – Берестин;

Первомайський (Харківщина) – Златопіль;

Первомайськ (Луганщина) – Сокологірськ;

Ватутіне (Черкащина) — Багачеве;

Дружба (Сумщина) – Журавське;

Сєвєродонецьк (Луганщина) – Сіверськодонецьк.

Нардеп нагадав, що Рада ухвалила закон про деколонізацію, який набув чинності у липні 2023 року. Згідно з цим законом, громади мають право обирати назви своїх населених пунктів. Пропозиції щодо зміни назв узгоджуються з Інститутом національної пам’яті, після чого Верховна Рада ухвалює рішення про перейменування.

За словами Лозинського, після зміни назви населеного пункту мешканці не повинні змінювати свої документи, у яких вказано старе найменування.

"Всі документи чинні, не потрібно йти в ЦНАПи, перереєстровуватися, для юридичних осіб будь-які зміни в документах з часом будуть безкоштовними", – зазначив депутат.

Нагадаємо, Інститут національної пам’яті пропонує перейменувати 183 населених пункти. Значна частина назв у цьому переліку стосується населених пунктів, назви яких пов'язані з радянським святом Першого травня.

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